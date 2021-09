Τεχνολογία - Επιστήμη

Τρίκαλα – φάρμακα: με drone ο εφοδιασμός των περιφερειακών φαρμακείων

Ακόμη μια καινοτομία για την πόλη των Τρικάλων, που συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «HARMONY».

Ένα σημαντικό πρόγραμμα βοήθειας στη μεταφορά φαρμακευτικού υλικού θα υλοποιήσει η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ του Δήμου Τρικκαίων, e-Trikala ΑΕ, κατά την τρέχουσα περίοδο, συμμετέχοντας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «HARMONY» αποτελώντας τον εθνικό πιλότο του ευρωπαϊκού έργου μεγάλης κλίμακας για βιώσιμες μεταφορές φαρμακευτικού υλικού στις πόλεις μέσω πτήσεων Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (drones).

Η πιλοτική εφαρμογή στην πόλη των Τρικάλων, πιο αναλυτικά, αφορά στο θέμα της εναέριας αστικής κυκλοφορίας, και ειδικότερα προβλέπει τη χρήση εναέριων αυτόματων μέσων (drones) για τη μεταφορά φαρμακευτικού υλικού, από το Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών Τρικάλων (ΣΥΦΤΑ) προς περιφερειακά φαρμακεία.

Για την επίτευξη του πιλότου, μέχρι τώρα, έχει πραγματοποιηθεί σειρά διασκέψεων με εμπλεκόμενους φορείς, όπως με το Σύλλογο Φαρμακοποιών Τρικάλων και τον Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών Τρικάλων (ΣΥΦΤΑ). Επιπρόσθετα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ουσιαστική ήταν η συνεργασία της ομάδας έργου με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας στον σχεδιασμό των πτήσεων και την έκδοση των αδειοδοτήσεων. Τέλος, αρωγός στη προσπάθεια ήταν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB), ώστε να τεθούν οι προδιαγραφές για να αξιοποιηθεί αυτή η νέα τεχνολογία στον τομέα του φαρμάκου και να μειωθεί ο χρόνος παραλαβής/αποστολής του.

Αξίζει να σημειωθεί πως η υποστήριξη και η ενεργή εμπλοκή του φαρμακευτικού κλάδου είναι απαραίτητη ώστε να καταστεί η πιλοτική δοκιμή στην πόλη των Τρικάλων αποτελεσματική αναφορικά με την έγκαιρη παράδοση των φαρμάκων σε καταστάσεις επείγουσας ανάγκης όπως και σε πολίτες που έχουν μειωμένη προσβασιμότητα και κυρίως ‘δια χειρός φαρμακοποιού’.

Το σύστημα των drones θα εφαρμοστεί, όπως τονίζει ο υπεύθυνος της e-Trikala ΑΕ, Οδυσσέας Ράπτης, πιλοτικά για δύο (2) μήνες με βάση το ρυθμιστικό πλαίσιο του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας. Επιθυμητό αποτέλεσμα, συνεχίζει, είναι η διερεύνηση της χρήσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη διανομή φαρμάκων. Η πιλοτική εφαρμογή έχει μεγαλύτερη σημασία σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, λόγω της ανάγκης ταχύτερης και πιο αποτελεσματικής μεταφοράς αγαθών και χρήσης τηλεματικών εφαρμογών.

Κατά την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας και συγκεκριμένα την Τρίτη 21/9 στις 12 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη δοκιμαστική πτήση του Ευρωπαϊκού έργου Harmony στα Τρίκαλα. Την αποστολή των φαρμάκων με drone θα αναλάβει η Φαρμακαποθήκη του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Τρικάλων (ΣΥΦΤΑ), ενώ το εκάστοτε δέμα θα παραλαμβάνει ο αρμόδιος φαρμακοποιός του χωριού.

Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη πτήση με ΣμηΕΑ (drone) για την μεταφορά φαρμάκων, όπως γίνεται γνωστό, θα έχει σημείο απογείωσης στο GiSeMi HUB και προορισμό το φαρμακείο στη περιοχή της Λεπτοκαρυάς. Η πιλοτική δοκιμή θα πραγματοποιηθεί παρουσία του δημάρχου Τρικκαίων και προέδρου της ΚΕΔΕ, Δημήτρη Παπαστεργίου, των στελεχών της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, του Συλλόγου Φαρμακοποιών Τρικάλων και φορέων υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος.

