Μητσοτάκης για ΝΑΤΟ: Η Ελλάδα ισχυρός και αξιόπιστος σύμμαχος (βίντεο)

Οι προκλήσεις της εποχής στο “μικροσκόπιο” του συνέδριου της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ, που διεξάγεται στην Αθήνα.

Η Ελλάδα «παραμένει ένας ισχυρός και αξιόπιστος σύμμαχος» που στηρίζει εμπράκτως τις δεσμεύσεις της, επενδύοντας στον τομέα της Άμυνας και υποστηρίζοντας τα συμφέροντα του ΝΑΤΟ «σε Βαλκάνια και Ανατολική Μεσόγειο». Αυτό τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε μαγνητοσκοπημένο χαιρετισμό του, κατά την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ, που διεξάγεται στην Αθήνα.

«Σε όλη τη διάρκεια της Ιστορίας μας», ανέφερε ο Πρωθυπουργός, «τιμούσαμε τις συμμαχίες μας. Από το 1952 το ΝΑΤΟ βρίσκεται στην καρδιά της αρχιτεκτονικής της Ασφάλειας και της Άμυνας της Ελλάδας».

«Η δύναμη του ΝΑΤΟ εδράζεται στις αξίες και τις αρχές του. Ενότητα, αλληλεγγύη και σεβασμός στη Δημοκρατία και τους νόμους» είπε ο Πρωθυπουργός. «Σήμερα», πρόσθεσε, «το διεθνές περιβάλλον ασφάλειας εξελίσσεται ταχύτατα και συχνά με τρόπο αναπάντεχο. Αυτό αποτελεί πρόκληση για τη στρατηγική σταθερότητα των περασμένων δεκαετιών».

«Το 2021», ανέφερε, «σηματοδοτεί ένα νέο κύκλο για το ΝΑΤΟ. Η ατζέντα 2020 - 2030 δίνει τον τόνο». «Οι προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας είναι σύνθετες. Καμία χώρα δεν μπορεί να τις αντιμετωπίσει μόνη της. Είναι κρίσιμη η συνεργασία όλων μας. Και η συνεργασία συνεχίζει να ορίζει τη Συμμαχία μας», επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Πρωθυπουργός δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ «για τις προσπάθειες που κατέβαλε για τη διεξαγωγή του Συνεδρίου», ενώ ανέφερε ότι το Συνέδριο πραγματοποιείται στην επέτειο των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση «που είχε ως αποτέλεσμα την ίδρυση του σύγχρονου ελληνικού κράτους».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ, ναύαρχος Ρομπ Μπάουερ, καλωσόρισε τους συνέδρους και ευχαρίστησε για τη θερμή υποδοχή και τη φιλοξενία τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ. Χαρακτήρισε «εξαιρετική την οργάνωση του Συνεδρίου» με δεδομένη την πανδημία του κορονοϊού αλλά και τις φωτιές που έπληξαν την Ελλάδα ενώ είπε ότι η χώρα μας «είναι ένα ανθεκτικό κράτος και ένας ισχυρός σύμμαχος του ΝΑΤΟ».

«Από το 1952 που η Ελλάδα είναι μέλος του ΝΑΤΟ συνεισφέρει στη βασική αποστολή μας: την προστασία των πολιτών των κρατών - μελών μας» ανέφερε ο Ρομπ Μπάουερ.

Επεσήμανε ότι στην εποχή μας το ΝΑΤΟ αντιμετωπίζει μια σειρά από προκλήσεις τονίζοντας ότι «η Ρωσία δείχνει επιθετική συμπεριφορά, η Κίνα αμφισβητεί τους κανόνες των διεθνών σχέσεων, η τρομοκρατία απειλεί την ασφάλεια των πολιτών μας, οι νέες τεχνολογίες αλλάζουν τη φύση των ένοπλων συγκρούσεων, οι κυβερνοεπιθέσεις είναι πιο συχνές από ποτέ ενώ η κλιματική αλλαγή τροφοδοτεί συγκρούσεις». «Χρειαζόμαστε», συνέχισε, «ενότητα και ασφάλεια, την Ευρώπη και την Βόρεια Αμερική να σταθούν μαζί με κοινές αξίες, ιστορία και στόχους».

Για τον τερματισμό της στρατιωτικής παρουσίας του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν, υπογράμμισε ότι οι άνδρες και οι γυναίκες των Ενόπλων Δυνάμεων των κρατών - μελών του ΝΑΤΟ εκπλήρωσαν το καθήκον τους «με θάρρος και δέσμευση». Εκ μέρους της Στρατιωτικής Επιτροπής ευχαρίστησε το προσωπικό που υπηρέτησε «με θυσίες και επαγγελματισμό» ενώ στη συνέχεια ζήτησε να κρατηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη όσων έχασαν την ζωή τους στις επιχειρήσεις.

Στην αναθεώρηση του στρατηγικού πλαισίου της Συμμαχίας, στάθηκε στο χαιρετισμό του ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος. Τόνισε ότι για το ΝΑΤΟ είναι απαραίτητη η υιοθέτηση ενός πακέτου για την Άμυνα που θα αποτελείται από «ανθεκτικότητα, διατήρηση της τεχνολογικής αιχμής, συνεργασίες και μια φιλόδοξη προσέγγιση στην κλιματική αλλαγή».

«Οφείλουμε», είπε, «να αντιδρούμε άμεσα στις προκλήσεις. Οι εξελίξεις στο Αφγανιστάν έχουν υπερθεματίσει το πόσο σημαντικό είναι για τη Συμμαχία να μπορεί να αποφασίζει γρήγορα και να προσαρμόζεται σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης».

«Η Ελλάδα είναι πυλώνας σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, τις σχέσεις καλής γειτονίας και συνεργασίας» επεσήμανε και πρόσθεσε ότι η χώρα μας «χτίζει γέφυρες σταθερότητας» ενώ «ως σύμμαχος θα σεβαστεί όλες τις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις της».

Στο παρόν και το μέλλον του ΝΑΤΟ αναφέρθηκε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος. Υπογράμμισε ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να συνεργαστεί ώστε να «αποτραπεί η αναζωπύρωση της τρομοκρατίας στο Αφγανιστάν» αλλά και «να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών της χώρας» για να μην υπάρξει ανθρωπιστική κρίση. «Είναι καθήκον μας», είπε, «να βοηθήσουμε το λαό του Αφγανιστάν, ειδικά όσους κινδυνεύουν άμεσα».

«Αντιμετωπίζουμε», συνέχισε, «μια σειρά προκλήσεων στο Αφγανιστάν όπως ο κίνδυνος αύξησης μεταναστευτικών ροών προς την Ευρώπη» ενώ ξεκαθάρισε ότι «πρέπει να συνεργαστούμε για να υποστηρίξουμε τις χώρες που συνορεύουν με το Αφγανιστάν ώστε να αποφύγουμε μια μεταναστευτική κρίση στα σύνορά μας».

«Ό,τι συνέβη στο Αφγανιστάν πρέπει να μας γίνει μάθημα για το μέλλον για να ισχυροποιήσουμε την κοινή μας αντίληψη για να υπερασπιστούμε τις κοινές μας αξίες» συμπλήρωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας.

«Το ΝΑΤΟ», επεσήμανε, «πρέπει να είναι προετοιμασμένο να αντιμετωπίσει απειλές από κάθε κατεύθυνση». Προς αυτή την κατεύθυνση, ο Υπουργός τόνισε ότι «το ΝΑΤΟ πρέπει να εξελιχθεί σε πλατφόρμα ανταλλαγής καλών πρακτικών» που θα προωθεί την ανταλλαγή απόψεων «για το σχεδιασμό των εθνικών πλάνων του κάθε κράτους - μέλους». «Η τεχνολογία», ανέφερε ο Ν. Παναγιωτόπουλος, «είναι ζωτικής σημασίας για τη Συμμαχία. Τα τεχνολογικά πλεονεκτήματα κρίνουν το αποτέλεσμα ενόπλων συγκρούσεων».

Για τον λόγο αυτό, επισήμανε ότι είναι σημαντική η διαλειτουργικότητα, οι κοινές στρατιωτικές εκπαιδεύσεις «που φέρνουν σε επαφή προσωπικό από διαφορετικά κράτη - μέλη» και επιτρέπουν «καλύτερη επικοινωνία» ενώ «χτίζουν κοινή αντίληψη».

Για την κλιματική αλλαγή, ο Yπουργός Εθνικής Άμυνας υπογράμμισε ότι «αποτελεί καθοριστική πρόκληση της εποχή μας» καθώς «επηρεάζει τη ζωή και την ασφάλεια μας» ενώ «απειλεί όλες τις κοινωνίες».

