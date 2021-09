Πολιτική

Σάμος - Μηταράκης για μεταναστευτικό: Κάναμε πράξη τις δεσμεύσεις μας (βίντεο)

Για τη διαχείριση του μεταναστευτικού, μίλησε στον ΑΝΤ1 ο αρμόδιος Υπουργός Νότης Μηταράκης, με αφορμή τα εγκαίνια της νέας δομής στη Σάμο.

«Η Κυβέρνηση αντιμετώπισε το μεταναστευτικό, όπως είπαμε στον κόσμο: Μείωση των μεταναστευτικών ροών κατά 90%, αποσυμφόρηση των νησιών και δημιουργία κλειστών ελεγχόμενων δομών εκτός αστικού ιστού», τόνισε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, στην εκπομπή “Πρωινοί Τύποι” του ΑΝΤ1.

Από τα εγκαίνια της νέας κλειστής δομής για μετανάστες και πρόσφυγες, στη Σάμο, ο κ. Μηταράκης, επεσήμανε πως εξασφαλίζονται τόσο οι αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για όσους βρίσκονται εκεί, όσο και το αίσθημα ασφάλειας των κατοίκων.

Υπογράμμισε επίσης κάποια νούμερα:

Πριν από δύο χρόνια η Σάμος είχε δεχθεί 10.500 μετανάστες, φέτος 111 .

μετανάστες, φέτος . Πέρυσι, στην παλιά δομή στο Βαθύ φιλοξενούνταν 7.500 άτομα ενώ σήμερα θα μεταφερθούν τα 400 που έχουν απομείνει.

Προανήγγειλε πως στις 30 Σεπτεμβρίου θα παραδοθεί η παλιά μονάδα στο Βαθύ προς χρήση από την τοπική κοινωνία.

Αναφερόμενος στη συνομιλία Μητσοτάκη-Ερντογάν, ο κ. Μηταράκης υπογράμμισε πως έθεσε τις βάσεις μίας συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας. Σημείωσε ότι η Ευρώπη πρέπει να στηρίξει την Τουρκία ανταποδοτικά, εφόσον δηλαδή η γειτονική μας χώρα εμποδίζει τις παράνομες ροές και αποδέχεται την επιστροφή όσων δεν δικαιούνται διεθνής προστασίας. «Η Ε.Ε. δεν θα επαναλάβει τα λάθη του παρελθόντος», συμπλήρωσε, ενώ και η Ελλάδα δεν μπορεί να αποτελεί πύλη εισόδου παράτυπων μεταναστών.

