Ιτούδης για Ίβκοβιτς: μεγάλη απώλεια για παγκόσμιο μπάσκετ (βίντεο)

Τι είπε ο προπονητής της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, στον ΑΝΤ1, για τη μεγάλη αγάπη του Ίβκοβιτς για τα περιστέρια, αλλά και για τη σχέση του με τον Ομπράντοβιτς

Ο προπονητής της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Δημήτρης Ιτούδης, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι» για τον θάνατο του Ντούσαν Ίβκοβιτς, υπογραμμίζοντας πως αποτελεί μεγάλη απώλεια για το παγκόσμιο μπάσκετ, καθώς μεταξύ άλλων ήταν πρωτεργάτης της προπονητικής.

Μιλώντας για τον Ίβκοβιτς ως άνθρωπο, είπε επίσης ότι κύριο χαρακτηριστικό του ήταν ότι ήθελε να δημιουργεί συνεχώς και είπε ότι για τον ίδιο ο Ίβκοβιτς ήταν πάνω απ΄ όλα ένας φίλος που του εδωσε πολλά, όχι μόνο ως προπονητής, αλλά και σαν άνθρωπος.

Μιλώντας για τη σχέση τους, πήγε πίσω στο μακρινό 92-92, όταν είχε αναλάβει τον Πανιώνιο και ο Δημήτρης Ιτούδης, μαζί με τον Σέρβο συνεργάτη του Ίβκοβιτς, τον βοήθησαν να μεταφέρει τους περιστερώνες του στη Βούλα όπου νοίκιασε σπίτι, καθώς η μεγάλη αγάπη του για τα περιστέρια χρονολογούνται από πολύ παλιά και τον συνόδεψε ως το τέλος της ζωής του,

Τέλος και μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στη σχέση του Ίβκοβιτς με τον άλλο μεγάλο Σέρβο προπονητή, Ζέλικο Ομπράντοβιτς, η οποία όχι μόνο δεν ήταν ανταγωνιστική όπως θα περίμενε κανείς, αλλά αντιθέτως πολύ φιλική.

