Μέσι: Κάστρο στο Παρίσι θέλει να νοικιάσει ο άσος της Παρί Σεν Ζερμέν

Η εφημερίδα “L’ Equipe” αποκάλυψε το συμβόλαιο του Μέσι με την Παρί Σεν Ζερμέν.

Ένα επιβλητικό κάστρο, το οποίο βρίσκεται στα περίχωρα του Παρισιού, ένα ακίνητο αξίας 48 εκατομμύρια ευρώ, σκέφτεται να νοικιάσει ο Λιονέλ Μέσι για την παραμονή του στην γαλλική πρωτεύουσα, σύμφωνα με την εφημερίδα “The Sun”.

Το κάστρο χτίστηκε το 1899 και ο πρώην Πρόεδρος της Γαλλίας, Σαρλ ντε Γκωλ, παρέμεινε εκεί κατά τη διάρκεια του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου.

Το τεράστιο ακίνητο διαθέτει ποικιλία από διαφορετικά δωμάτια, 30 στο σύνολο, ενώ πολυτελής είναι η εσωτερική του πισίνα.

Όπως αναφέρεται, οι απαιτήσεις της οικογένειας στην αναζήτηση κατοικίας, είναι πολλές: το κατάλυμα πρέπει να διαθέτει εσωτερική πισίνα, γυμναστήριο, πολλά δωμάτια για παιδιά, προστατευμένο χώρο στάθμευσης, ιδιωτικό οικιακό κινηματογράφο, κλιματισμό και κήπο.

Ο 34χρονος Αργεντινός σούπερ σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν διαμένει στο Royal Monceau, ένα ξενοδοχείο πέντε αστέρων με την οικογένειά του από τότε που μετακόμισε από τη Βαρκελώνη, τον Αύγουστο.

L’Equipe: Αυτό είναι το συμβόλαιο του Μέσι

Ο Λιονέλ Μέσι θα κερδίσει 110 εκατομμύρια ευρώ καθαρά στην Παρί Σεν Ζερμέν, εάν εκπληρώσει το τριετές συμβόλαιό του με την γαλλική ομάδα. Αυτό αποκάλυψε η εφημερίδα “L’Equipe”, αναλύοντας όλα τα πιθανά κέρδη του Αργεντινού σταρ στος Παριζιάνους.

Ο πρώην παίκτης της Μπαρτσελόνα θα κερδίσει 30 εκατομμύρια ευρώ αυτήν τη σεζόν στο παριζιάνικο σύλλογο. Τα επόμενα δύο χρόνια, ο Μέσι θα δει τον μισθό του να αυξάνεται κατά δέκα εκατομμύρια χάρη σε ένα μπόνους, που θα είναι “εξαργυρώσιμο” φυσικά, εάν ο Αργεντινός παραμείνει στην Παρί Σεν Ζερμέν και τη δεύτερη και την τρίτη σεζόν.

Τα ποσά είναι σχεδόν πανομοιότυπα με αυτά που έχει συμφωνήσει ο Νεϊμάρ, ο οποίος πρόσφατα επέκτεινε το συμβόλαιό του μέχρι το 2025, με την εξαίρεση ότι το συμβόλαιο του Βραζιλιάνου δεν θα έχει αυξήσεις μισθών με την πάροδο των ετών.

Σε αυτά τα ποσά του Λιονέλ Μέσι, δεν περιλαμβάνονται τα μπόνους τόσο για τους συλλογικούς όσο και για τους ατομικούς στόχους που μπορούν να επιτύχουν ο Αργεντινός και η Παρί Σεν Ζερμέν από τώρα έως το τέλος της σεζόν.

Αλλά ακόμα πιο περίεργο είναι ένα μέρος της ετήσιας πληρωμής που θα λάβει ο Λέο, αφού η Παρί θα του πληρώνει ένα εκατομμύριο από αυτά τα 30 εκατομμύρια ευρώ ετησίως στο FG Token της Παρί Σεν Ζερμέν, το κρυπτονόμισμα του συλλόγου. Αυτός ο τρόπος πληρωμής θα δώσει στο γαλλικό σύλλογο κέρδος μεταξύ 25 και 30 εκατομμυρίων ανά σεζόν χάρη στη συνεργασία που κάνει με το Crypto.com, το οποίο είχε αρχικά υπογράψει για λιγότερα χρήματα, αλλά η απροσδόκητη υπογραφή του Μέσι προκάλεσε σημαντική αύξηση.

