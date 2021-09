Πολιτική

ΥΠΕΞ: διάβημα διαμαρτυρίας στην Άγκυρα

Το διάβημα θα πραγματοποιηθεί κατόπιν εντολής του Δένδια, ενώ δόθηκαν οδηγίες στην ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα.

Όπως έγινε γνωστό από το Υπουργείο Εξωτερικών, κατόπιν εντολής του Νίκου Δένδια, δόθηκαν οδηγίες στην Ελληνική Πρεσβεία στην Άγκυρα να πραγματοποιήσει έντονο διάβημα διαμαρτυρίας προς την Τουρκία.

Το διάβημα σχετίζεται με την τουρκική παρενόχληση κατά του ερευνητικού πλοίου Nautical Geo, καθώς και την έκδοση παράτυπης navtex.

«Η συνεχιζόμενη αυτή τουρκική στάση είναι παντελώς απαράδεκτη», καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.

