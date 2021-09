Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Λύματα: Σε σταθερό επίπεδο το ιικό φορτίο στη Θεσσαλονίκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρύτανης του ΑΠΘ, Νίκος Παπαϊωάννου εξηγεί τις διαφορές με το περυσινό φθινόπωρο.

(φωτογραφία αρχείου)

Στο επίπεδο των προηγούμενων ημερών μετράται η συγκέντρωση του ιικού φορτίου του SARS-CoV-2 στα αστικά απόβλητα της Θεσσαλονίκης και στις τελευταίες αναλύσεις της εβδομάδας για την έρευνα που διεξάγει η Ομάδα Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΑΠΘ με την ΕΥΑΘ, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στο πλαίσιο του Εθνικού Δικτύου του ΕΟΔΥ.

Συγκεκριμένα, στα δείγματα που λαμβάνονται καθημερινά στην είσοδο της εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης, αναφορικά με τις εξορθολογισμένες τιμές σχετικής έκκρισης ιικού φορτίου, η μέση τιμή των δύο πιο πρόσφατων μετρήσεων, δηλαδή της Τετάρτης 15/9 και της Πέμπτης 16/9 είναι:

Σταθερή (-0.5%) σε σχέση με τη μέση τιμή των δύο αμέσως προηγούμενων μετρήσεων του Δευτέρας 13/9 και της Τρίτης 14/9

Οριακά αυξημένη (20%) σε σχέση με την μέση τιμή της προηγούμενης Τετάρτης 8/9 και Πέμπτης 9/9.

«Όσο δεν διαπιστώνουμε απότομη αύξηση της διασποράς του ιού στην κοινότητα και αύξηση της πίεσης στα νοσοκομεία της πόλης, δεν ανατρέπεται η κοινωνική και οικονομική ζωή της Θεσσαλονίκης. Βεβαίως, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα που ανακοινώνονται καθημερινά, εδώ και εβδομάδες παραμένουν σε σταθερό μεν, υψηλό δε επίπεδο, ιδίως σε σύγκριση με άλλες περιφερειακές ενότητες της χώρας, στην αναλογία πληθυσμού. Αυτό, ωστόσο, σε μεγάλο βαθμό συνδέεται και με τον μεγάλο αριθμό των καθημερινών διαγνωστικών ελέγχων, άρα το ποσοστό της θετικότητας είναι ένας αξιόπιστος δείκτης με τον οποίο κάνουμε τη συσχέτιση της επιδημιολογικής εικόνας των λυμάτων με την κλινική», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρύτανης του ΑΠΘ και επιστημονικά υπεύθυνος του ερευνητικού έργου, καθηγητής Νίκος Παπαϊωάννου.

«Σε κάθε περίπτωση», εξήγησε ο πρύτανης του ΑΠΘ, «τις επόμενες μέρες αναμένουμε να αποτυπωθεί στα λύματα η ενδεχόμενη επίπτωση της μεγάλης κινητικότητας στην πόλη και της επανεκκίνησης σειράς δραστηριοτήτων».

Σε σχέση με περυσινό φθινόπωρο, ο κ. Παπαϊωάννου παρατήρησε ότι «τότε η επιδείνωση των καιρικών συνθηκών και άλλες παράμετροι ευνόησαν την υπερμετάδοση του ιού, και η επέλαση της πανδημίας, μας βρήκε ανοχύρωτους», ενώ «πλέον, το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της πόλης έχει εμβολιαστεί και όσοι ακόμη περισσότεροι σπεύσουν να προστατεύσουν τον εαυτό τους, θα συμβάλουν και στην περαιτέρω ενίσχυση του τείχους ανοσίας».

«Η κατάσταση της πανδημίας παραμένει δυναμική, ωστόσο το περιβάλλον είναι πολύ διαφορετικό σε σχέση με πέρυσι. Εμβολιαζόμαστε, αυτό είναι το μόνο μήνυμα, για να νικήσει η ζωή, να μπει ένα τέλος στους θλιβερούς απολογισμούς, για να κερδίσουμε οριστικά την κανονικότητα της καθημερινότητάς μας», κατέληξε ο πρύτανης του ΑΠΘ.

Η μεθοδολογία αποτίμησης του κορονοϊού στα αστικά απόβλητα, που ανέπτυξε η ομάδα του ΑΠΘ, εξορθολογίζει τις μετρήσεις συγκέντρωσης του γονιδιώματος του ιού, με βάση 24 περιβαλλοντικούς παράγοντες, που δύνανται να αλλοιώσουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων.

Ειδήσεις σήμερα:

ΥΠΕΞ: διάβημα διαμαρτυρίας στην Άγκυρα

Πρωινοί Τύποι – Γκάνα: μικροί μαθητές τραγουδούν και χορεύουν σε ελληνικούς ρυθμούς (βίντεο)

Χανιά: γυναίκα λήστεψε ηλικιωμένο βγάζοντας μαχαίρι στο κέντρο της πόλης