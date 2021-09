Πολιτική

ΔΕΘ – Τσίπρας: η ανασφάλεια πλημμυρίζει τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, διευκρίνισε ότι οι πολίτες νιώθουν ανασφάλεια για την εξέλιξη της πανδημίας και τα εισοδήματα τους, κάνοντας ειδική αναφορά στους νέους.

Η ανασφάλεια είναι το συναίσθημα που πλημμυρίζει τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων, τόνισε ο πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, στη διάρκεια της συνάντησής του με τη διοίκηση της ΔΕΘ-Helexpo. Ο ίδιος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι τα δύο τελευταία χρόνια έχει αφήσει πίσω τη Θεσσαλονίκη και ζήτησε η ανάπλαση της ΔΕΘ να γίνει με τη βέλτιστη απόδοση ελεύθερων δημόσιων χώρων και χώρων πρασίνου.

"Το κρίσιμο και το σημαντικό, είναι η επανεκκίνηση της δραστηριότητας της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η Έκθεση είναι εδώ και συνεχίζει να αποτελεί ένα αναπτυξιακό πόλο για τη Θεσσαλονίκη, αλλά και πάρα πολύ σημαντικό γεγονός για την ελληνική οικονομία και τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα", είπε ο κ. Τσίπρας.

Επισήμανε ότι οι συνθήκες στην πραγματική οικονομία είναι εξαιρετικά δύσκολες και σημείωσε, "Δεν είναι μόνο οι επιπτώσεις από την πανδημία. Είναι και ένα πρωτόγνωρο κύμα ακρίβειας το οποίο σαρώνει την αγοραστική δύναμη νοικοκυριών και επιχειρήσεων και δημιουργεί ένα γενικευμένο κλίμα ανασφάλειας.

Ίσως αυτή είναι η κατάλληλη λέξη για το συναίσθημα που σήμερα πλημμυρίζει τη συντριπτική πλειοψηφία των συμπολιτών μας. Ανασφάλεια σε σχέση με την εξέλιξη της πανδημίας και την υγεία, αγωνία για το εθνικό σύστημα υγείας και τις αντοχές του, ανασφάλεια για το μισθό, για το εισόδημα, ανασφάλεια για το επιχειρείν, ανασφάλεια και για το μέλλον, για το αύριο, κυρίως των νέων ανθρώπων".

Ειδήσεις σήμερα:

Λιμενικό - Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών: Εντυπωσιακές εικόνες από επιχείρηση (βίντεο)

Πρωινοί Τύποι – Γκάνα: μικροί μαθητές τραγουδούν και χορεύουν σε ελληνικούς ρυθμούς (βίντεο)

Χανιά: γυναίκα λήστεψε ηλικιωμένο βγάζοντας μαχαίρι στο κέντρο της πόλης