Τουρνουά “Παύλος Γιαννακόπουλος”: Το τζάμπολ στο ΟΑΚΑ

Ποια ομάδα θα αντικαταστήσει την Μακάμπι που δεν ήρθε στην Αθήνα, λόγω κρουσμάτων κορονοϊού.

Τζάμπολ σήμερα (18/9) στο 3ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος». Ο Παναθηναϊκός, πλήρης, αντιμετωπίζει (20:00) την Παρτιζάν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ενώ τρεις ώρες νωρίτερα (17:00), η πρωταθλήτρια Ευρώπης, Αναντολού Εφές θα αγωνιστεί με την Ουλμ του Γιάκα Λάκοβιτς.

Όπως είναι γνωστό η γερμανική ομάδα, αντικατέστησε την Μακάμπι, που λόγω κρουσμάτων Covid-19 δεν κατάφερε να ταξιδέψει για την Ελλάδα.

Tο πρόγραμμα του 3ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»:

Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου

17.00: Αναντολού Εφές-Ουλμ

20.00: Παναθηναϊκός-Παρτιζάν

Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου

17.00: Μικρός Τελικός

20.00: Τελικός

