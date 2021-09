Κόσμος

ΗΠΑ – Καπιτώλιο: συναγερμός για τη διαδήλωση υποστηρικτών του Τραμπ

Εκατοντάδες αστυνομικοί και μέλη της Εθνοφρουράς βρίσκονται σε ετοιμότητα για την διαδήλωση υπέρ των εισβολέων στο Καπιτώλιο, τον περασμένο Ιανουάριο.

Εκατοντάδες αστυνομικοί θα αναπτυχθούν περιμετρικά του Καπιτωλίου σήμερα, ενόψει μιας διαδήλωσης υποστηρικτών των εκατοντάδων ανθρώπων που εισέβαλαν στο κτίριο, στις 6 Ιανουαρίου, επιχειρώντας να ανατρέψουν την εκλογική ήττα του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ένας μαύρος φράκτης ύψους 2,44 μέτρων, που περιέβαλε το συγκρότημα για περίπου 6 μήνες μετά την επίθεση, επανατοποθετήθηκε, την ώρα που 100 μέλη της Εθνοφρουράς βρίσκονται σε ετοιμότητα και δυνάμεις ασφαλείας κάνουν ελέγχους στους ταξιδιώτες που φθάνουν στο κοντινότερο αεροδρόμιο της Ουάσιγκτον, σε μια προσπάθεια να αποτρέψουν το ενδεχόμενο βίαιων επεισοδίων.

Οι διοργανωτές της πορείας «Δικαιοσύνη για την 6 Ιανουαρίου» λένε πως αναμένουν να διεξαχθεί σε ειρηνικό κλίμα, όμως ο διοικητής της αστυνομίας του Καπιτωλίου Τζέι Τόμας Μάνγκερ είπε σε δημοσιογράφους χθες ότι «έχουν διατυπωθεί κάποιες απειλές για βία» σε σχέση με την κινητοποίηση, όπου η αστυνομία θα προσπαθήσει να μην σημειωθούν συγκρούσεις μεταξύ υποστηρικτών του Τραμπ και αντιδιαδηλωτών.

Σε περισσότερους από 600 ανθρώπους ασκήθηκαν διώξεις για συμμετοχή στις βιαιοπραγίες της 6ης Ιανουαρίου, οι οποίες ακολούθησαν μια ομιλία του Τραμπ, όπου εκείνος είχε επαναλάβει τους ψευδείς ισχυρισμούς του ότι η εκλογική ήττα του από τον Δημοκρατικό Τζο Μπάιντεν ήταν αποτέλεσμα εκτεταμένης νοθείας. Οι ισχυρισμοί αυτοί απορρίφθηκαν από δικαστήρια, εκλογικούς αξιωματούχους και μέλη της διοίκησης Τραμπ.

Περίπου 50 άνθρωποι έχουν μέχρι στιγμής δηλώσει ένοχοι σε κατηγορίες που σχετίζονται με τα επεισόδια. Οι περισσότεροι από τους κατηγορουμένους έχουν αφεθεί ελεύθεροι εν αναμονή της δίκης, όμως 75 παραμένουν προφυλακισμένοι, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.

Μέλη των ακροδεξιών οργανώσεων Proud Boys, Oath Keepers καιThree Percenters βαρύνονται με κατηγορίες ότι εισέβαλαν στο κτίριο.

«Αυτό που πραγματικά θέλουμε να κάνουμε είναι να φέρουμε στο προσκήνιο την κακομεταχείριση των ατόμων αυτών και να ενθαρρύνουμε τους ομοσπονδιακούς νομοθέτες να ζητήσουν από το υπουργείο Δικαιοσύνης να αποδώσει πραγματική δικαιοσύνη σε αυτούς τους ανθρώπους. Και αυτό σημαίνει, σε πολλές περιπτώσεις, να αποσυρθούν οι κατηγορίες», τόνισε ο Μπρέιναρντ, σε μια συνέντευξη στο C-SPAN.

