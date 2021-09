Οικονομία

Εξαγωγές: Προς νέο ρεκόρ ανόδου το 2021

Η ενεργοποίηση της καταναλωτικής ζήτησης, η πορεία του τουρισμού και η επίδραση των κρατικών μέτρων αποτελούν αισιόδοξα στοιχεία για την πορεία της οικονομίας και των εξαγωγών.

Οι Ελληνικές εξαγωγές διατηρούν το ανοδικό μομέντουμ που ανέπτυξαν μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων και την σταδιακή επιστροφή της παγκόσμιας οικονομίας στην κανονικότητα, με τους αναλυτές να κάνουν λόγο για σαφείς ενδείξεις νέου ρεκόρ ανόδου το 2021 και τους εξαγωγείς να «βλέπουν» ότι η αύξηση μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και το 10%.

Η ενεργοποίηση της καταναλωτικής ζήτησης, που είχε ανασταλεί τους προηγούμενους μήνες, η πορεία του τουρισμού, αλλά και η συνεχιζόμενη επίδραση των κρατικών μέτρων αποτελούν τα αισιόδοξα στοιχεία για την πορεία της οικονομίας και των εξαγωγών ενώ πηγή προβληματισμού αποτελεί το εμπορικό έλλειμμα.

Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία της διεύθυνσης ανάλυσης της Εθνικής Τράπεζας προκύπτει αναθεώρηση του ρυθμού ανάπτυξης της χώρα μας στο 7,5% από 5,7% για το 2021, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ οι ελληνικές εξαγωγές οδεύουν προς νέο ρεκόρ για το 2021. Είναι ενδεικτικό ότι από την ανάλυση των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων, προκύπτει ότι οι εξαγωγές, συνολικά στο διάστημα Ιανουαρίου - Ιουλίου, αυξήθηκαν κατά 4,38 δισ. ευρώ ή κατά 24,7% και ανήλθαν σε 22,12 δισ. ευρώ από 17,73 δισ. ευρώ. Ακόμη κι αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, και παρά την πανδημία και τις επιπτώσεις της, οι εξαγωγές για το επτάμηνο Ιανουαρίου - Ιουλίου κινούνται ανοδικά σε σχέση με το 2020, στα 16,41 δισ. ευρώ από 13,89 δισ. ευρώ, δηλαδή είναι αυξημένες κατά 2,52 δισ. ευρώ ή κατά 18,1%. Στο σημείο αυτό όμως οι αναλυτές προσθέτουν έναν προβληματισμό σχετικά με το εμπορικό έλλειμμα.

Όπως αναφέρει ο ΠΣΕ, το εμπορικό έλλειμμα στο διάστημα Ιανουαρίου - Ιουλίου του 2021 αυξήθηκε κατά 1,81 δισ. ευρώ ή κατά 17,1%, και διαμορφώθηκε στα 12,39 δισ. ευρώ από 10,58 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020. Μάλιστα σημειώνεται ότι ακόμη κι αν αφαιρέσουμε από τα στοιχεία τα εξαγωγικά μεγέθη των πετρελαιοειδών, το εμπορικό έλλειμμα φαίνεται ότι αυξήθηκε στα 10,16 δισ. ευρώ από 8,79 δισ. ευρώ, δηλαδή αυξήθηκε κατά 1,36 δισ. ευρώ ή κατά 15,5%.

Η άνοδος των εισαγωγών δείχνει να προβληματίζει και τους αναλυτές της Εθνικής Τράπεζας. Εξηγούν χαρακτηριστικά οτι η άνοδος των εισαγωγών «τρέχει» με υψηλότερους ρυθμούς απ' την αύξηση των εξαγωγών. Αυτή η εξέλιξη, όπως αναφέρεται στο ενημερωτικό έγγραφο της Εθνικής Τράπεζας, «οφείλεται στην έντονη αύξηση των εισαγωγών που προξένησε η ξαφνική ενδυνάμωση της εγχώριας ζήτησης - άνοδος των εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών κατά 22,5% ετησίως - κυρίως για παραγωγικές εισροές, μη-βασικά καταναλωτικά και διαρκή καταναλωτικά αγαθά, καθώς και κεφαλαιουχικά αγαθά που, εν μέρει, αντανακλάται και στην αύξηση των αποθεμάτων». Πάντως, αν εξεταστούν οι εξαγωγές αγαθών, σε σταθερές τιμές, φαίνεται ότι στο δεύτερο τρίμηνο επιταχύνθηκαν περαιτέρω φτάνοντας στο 17,1% ετησίως, και μάλιστα, ακόμη κι αν δεν υπολογιστούν τα καύσιμα, η πορεία τους χαρακτηρίζεται ως υπεραπόδοση που τις οδήγησε σε νέο ιστορικό υψηλό ποσοστό του ΑΕΠ. Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές αγαθών, φαίνεται ότι διαμορφώθηκαν στο 14,5% του ΑΕΠ.

Σε ό,τι αφορά στις εξαγωγές υπηρεσιών κι αυτές αυξήθηκαν κατά 28,8% ετησίως λόγω της ταχείας ανάκαμψης του τουρισμού η όποια ξεκίνησε από πολύ χαμηλή βάση. Σε σχόλιό της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων Χριστίνα Σακελλαρίδη ανέφερε ότι υπάρχει αισιοδοξία για την οικονομία και πρόσθεσε ότι είναι εφικτό οι εξαγωγές να αυξηθούν περαιτέρω του 8% με 10%, με δεδομένο ότι τόσο οι γεωπολιτικές εξελίξεις όσο και η πανδημία δεν θα επιφέρουν δραματικές αλλαγές στην οικονομία. Οπως σημειώνει, οι επενδύσεις και ιδίως οι επενδύσεις στον τουριστικό τομέα και η αύξηση του τουρισμού ενισχύουν το αίσθημα αισιοδοξίας.

Υπενθυμίζεται ότι εξετάζοντας το επτάμηνο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2021, σημαντική άνοδο καταγράφουν όλες οι μεγάλες κατηγορίες προϊόντων. Αναλυτικότερα, σημαντικά αυξημένες εμφανίζονται οι εξαγωγές των Πετρελαιοειδών και Καυσίμων (+48,9%), Βιομηχανικών (+21,2%), Χημικών (+16,6%), Τροφίμων (+10,6%), Μηχανημάτων (+19,6%), Διαφόρων Βιομηχανικών (+16,9%), Πρώτων Υλών (+47,7%), Ποτών και Καπνού (+17,5%), Λαδιών (+34,7%) και Εμπιστευτικών Προϊόντων (+5,5%). Τέλος, όσον αφορά στην πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφικές περιοχές, για το ίδιο διάστημα, διαπιστώνεται ότι η συνολική αξία των εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, αυξήθηκε προς τις χώρες της ΕΕ (18,6%) ενώ σημαντικά (33,2%) αυξήθηκε και προς τις Τρίτες Χώρες. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές καταγράφουν άνοδο προς τις χώρες της ΕΕ κατά 19,9% και μικρότερη αυτή τη φορά άνοδο προς τις Τρίτες Χώρες κατά 14,7%.

