Μπριζίτ Μακρόν και Μαρέβα Μητσοτάκη στην Ογκολογική Μονάδα Παίδων (εικόνες)

Ξεναγήθηκαν στους χώρους της Ογκολογικής Μονάδας, όπου νοσηλεύονται παιδιά με καρκίνο και ενημερώθηκαν για το μεγάλο έργο και την σημαντική προσφορά του Συλλόγου «Ελπίδα».

Το θαυμασμό τους για τη δύναμη και το κουράγιο των παιδιών και των οικογενειών τους, που δίνουν καθημερινή μάχη και δέχονται την εξαιρετική φροντίδα της Ογκολογικής Μονάδας Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη - Ελπίδα», εξέφρασαν χθες βράδυ κατά την επίσκεψή τους η σύζυγος του Πρωθυπουργού Μαρέβα Μητσοτάκη και η σύζυγος του Γάλλου Προέδρου Μπριζίτ Μακρόν.

Τις υποδέχθηκε η Πρόεδρος του Σωματείου «Σύλλογος φίλων παιδιών με Καρκίνο, Ελπίδα» Μαριάννα Βαρδινογιάννη, μαζί με τον Διοικητή του Νοσοκομείου Μανώλη Παπασάββα και ξεναγήθηκαν στους χώρους της Ογκολογικής Μονάδας, όπου νοσηλεύονται παιδιά με καρκίνο και ενημερώθηκαν για το μεγάλο έργο και την σημαντική προσφορά του Νοσοκομείου και του Συλλόγου «Ελπίδα».

Μετά την ξενάγηση η κα Βαρδινογιάννη τους επέδωσε τιμητικά βραβεία, ενώ η κ. Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη και η κ. Μακρόν πρόσθεσαν ένα «αστέρι» με το όνομά τους, στον τοίχο των «αστεριών της Ελπίδας».

Η κυρία Μητσοτάκη καθώς και η κυρία Μακρόν εξήραν το έργο που επιτελείται στο νοσοκομείο δηλώνοντας την αμέριστη στήριξή τους, ενώ επισκέφθηκαν και το σχολείο της Μονάδας, που διαθέτει νηπιαγωγείο, δημοτικό και γυμνάσιο, όπου τα παιδιά που νοσηλεύονται ακολουθούν την εκπαιδευτική διαδικασία, ώστε να νιώθουν ότι η ζωή τους συνεχίζεται κανονικά, σχεδόν όπως πριν, όπως θα ξαναγίνει όταν με το καλο επιστρέψουν στο σπίτι τους.

Μπριζίτ Μακρόν και Μαρέβα Μητσοτάκη στο μουσείο Μπενάκη

Στο Μουσείο Μπενάκη/Πειραιώς 138 ξεναγήθηκαν η Μαρέβα Μητσοτάκη και η Μπριζίτ Μακρόν, με αφορμή τη μεγάλη επετειακή έκθεση «1821, Πριν και Μετά» που οργανώθηκε για τη συμπλήρωση των 200 χρόνων από την ελληνική Επανάσταση του 1821, υπό την αιγίδα της Προέδρου της Δημοκρατίας Kατερίνας Σακελλαροπούλου.

Η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας, συνοδευόμενη από τη σύζυγο του Πρωθυπουργού παρακολούθησε την εκθεσιακή αφήγηση με τα εκατοντάδες έργα τέχνης και αρχειακά τεκμήρια που ξεδιπλώνει περισσότερα από εκατό χρόνια ιστορίας (1770-1870). Μέσα από τα ιστορικά αντικείμενα που εξασφαλίστηκαν απευθείας από τις οικογένειες των αγωνιστών του 1821 ή μέσω δανείων από μεγάλα μουσεία του εξωτερικού και ιδιωτικές συλλογές και από τη Γαλλία, η κα Μακρόν είδε να ζωντανεύουν σε τρεις ενότητες, η πορεία προς την εθνική Επανάσταση, η εξέλιξη του πολέμου της ανεξαρτησίας, η ολοκλήρωση του Αγώνα, η δημιουργία του νέου ελληνικού κράτους και οι πρώτες δεκαετίες της ανάπτυξης και λειτουργίας του.

Μετά την ενημέρωση για τα ζωγραφικά έργα και τα προσωπικά αντικείμενα πρωταγωνιστών της Επανάστασης που πλαισιώνονται από σπάνιο αρχειακό, οι κυρίες Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη και Μακρόν μίλησαν για τους πολιτισμικούς, διπλωματικούς και καλλιτεχνικούς δεσμούς Ελλάδας - Γαλλίας που σφυρηλατήθηκαν στο βάθος των αιώνων και αποτελούν σημείο αναφοράς για την Ευρώπη και τη συλλογική μνήμη της Γηραιάς Ηπείρου.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Μέγαρο των Ηλυσίων στο Παρίσι τον Αύγουστο του 2019, όπου συναντήθηκε με τον Πρόεδρο Μακρόν, οι δύο κυρίες είχαν ακολουθήσει και τότε το δικό τους παράλληλο πρόγραμμα. Η Μπριζίτ Μακρόν είχε ξεναγήσει την Μαρέβα Μητσοτάκη στο Προεδρικό Μέγαρο ενώ είχαν και κατ' ιδίαν συζήτηση.

