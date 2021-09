Οικονομία

Μειωμένα ενοίκια: Πότε λήγει η προθεσμία - Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η υποβολή των δηλώσεων Covid αφορά τους ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν εισπράξει τις αποζημιώσεις για τα "κουρεμένα" ενοίκια και δεν έχουν καταθέσει τα απαραίτητα έγγραφα

Λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου η προθεσμία για την υποβολή των απαιτούμενων δηλώσεων Covid για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι ενώ έχουν εισπράξει προκαταβολικά τις αποζημιώσεις για τα κουρεμένα ενοίκια δεν έχουν καταθέσει ακόμη τα απαραίτητα έγγραφα.

Αφορά τους φορολογούμενους οι οποίοι εισέπραξαν μειωμένα ενοίκια από τον Μάρτιο του 2020 μέχρι και τον Ιούλιο του 2021. Την ίδια ώρα ο χρόνος τελειώνει και για όσους δεν έχουν αποζημιωθεί ακόμη για τα μειωμένα έως 100% ενοίκια, καθώς δεν έχουν διορθώσει λάθη και παραλείψεις στα στοιχεία που έχουν δηλώσει στην ΑΑΔΕ.

Τι πρέπει να υποβάλουν οι φορολογούμενοι

Συγκεκριμένα για τις δηλώσεις COVID για τα μειωμένα ενοίκια του Ιουλίου. Ο εκμισθωτής /υπεκμισθωτής, ανεξαρτήτως του εάν έλαβε την προκαταβολή για τα «κουρεμένα» μισθώματα, υποχρεούται να υποβάλει δήλωση περί μεταβολής του μισθώματος (δήλωση COVID) έως το τέλος του μήνα. Για τις περιπτώσεις που έχει προκαταβληθεί αποζημίωση αλλά δεν υποβληθεί δήλωση COVID εντός της προθεσμίας ή για τις περιπτώσεις που τροποποιείται η δήλωση COVID Ιουλίου σε σχέση με τον Ιούνιο 2021, το ποσό καθίσταται απαιτητό και η διαδικασία αναζήτησής του ως αχρεωστήτως καταβληθέντος θα προσδιοριστεί με νέα απόφαση.

Τις δηλώσεις Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας προκειμένου να δηλωθεί η λύση συμφωνίας μίσθωσης μέχρι τη 12η Ιουνίου 2020.

Τις δηλώσεις COVID ή/και Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας στην περίπτωση που εκμισθωτές/υπεκμισθωτές ακινήτων έχουν λάβει σχετική ειδοποίηση από τη φορολογική διοίκηση για να διορθώσουν λάθη ή παραλείψεις τους.

Τις δηλώσειςCOVID ή/και Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας, για Ιανουάριο μέχρι και Μάιο 2021.

Τις δηλώσεις COVID για Μάρτιο μέχρι και Δεκέμβριο 2020, από εκμισθωτές σε υπεκμισθώσεις ακινήτων, που δεν έχουν υποβάλει δήλωση.

Τις δηλώσεις Τροποποιητικών Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας για Μάρτιο μέχρι και Δεκέμβριο 2020, για τις περιπτώσεις υπεκμισθώσεων με πολλά ακίνητα.

Τις δηλώσεις COVID ή/και Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας από τους Οργανισμούς Λιμένος, που παραχωρούν/υποπαραχωρούν το δικαίωμα χρήσης χώρων εντός της Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος, και από πρόσωπα, στα οποία καταβάλλεται αποζημίωση λόγω εξωσυμβατικής χρήσης των ακινήτων τους.

Συμψηφισμοί φόρων

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών για τα μειωμένα μισθώματα από τον Μάρτιο του 2020 έως και τον Ιούλιο του 2021 οι συμψηφισμοί με φόρους και καταβολές χρημάτων ανέρχονται σε πάνω από 764 εκατ. ευρώ.

Η αποζημίωση δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος, δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα των τελευταίων, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα.

Για να λάβουν οι ιδιοκτήτες την αποζημίωση για τα «κουρεμένα» ενοίκια θα πρέπει:

Να δηλώσουν τον λογαριασμό ΙΒΑΝ στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του myTAXISnet, ώστε να καταστεί εφικτή η καταβολή των αποζημιώσεων σε αυτούς.

Να υποβάλουν δηλώσεις COVID για τους μήνες που έχουν λάβει προκαταβολή αποζημίωσης, γιατί αλλιώς χάνουν το δικαίωμα αποζημίωσης και θα πρέπει γι’ αυτούς να κινηθεί η σχετική διαδικασία αναζήτησης των ποσών που έλαβαν.