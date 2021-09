Πρώτη κατοικία: Καμία καταβολή δόσεων για 3 χρόνια και διευκόλυνση δανειοληπτών

Κοινωνία

Δικαστική δικαίωση – "σταθμός" για υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Το σκεπτικό της απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών.

Την πλήρη απαλλαγή από την καταβολή δόσεων για χρονικό διάστημα 3 ετών αποφάσισε το Ειρηνοδικείο Αθηνών στην περίπτωση αιτήματος οικογένειας για τη ρύθμιση των οφειλών της προς τράπεζες.

Σύμφωνα με το dikastiko.gr, πρόκειται για μία εξαιρετικής σημασίας απόφαση, καθώς γίνεται χρήση των εξαιρετικών περιστάσεων που δικαιολογούν τον ορισμό μηδενικών καταβολών στο πλαίσιο της προσωρινής ρύθμισης.

Στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται πως «οι αιτούντες, γεννηθέντες το 1954 και το 1955, είναι σύζυγοι και αμφότεροι άνεργοι. Μοναδικό τους εισόδημα είναι το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης και το επίδομα ενίσχυσης ομογενών προσφύγων του Δήμου … συνολικού ποσού 450 ευρώ μηνιαίως περίπου. Κατοικούν σε διαμέρισμα που ανήκει στον πρώτο, των αιτούντων. Έχουν τρία ενήλικα τέκνα που κατοικούν ξεχωριστά».

Περιήλθαν σε αδυναμία χωρίς δόλο

Και όπως αποφαίνεται το Ειρηνοδικείο Αθηνών «κατόπιν των ανωτέρω, και αφού ελήφθη υπ’ όψιν ενδεικτικά το ποσόν που απαιτείται για την κάλυψης των ευλόγων δαπανών διαβίωσης τους, όπως αυτές προσδιορίζονται στην Έρευνα Οικονομικών Προϋπολογισμών που διενεργεί κάθε έτος η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, δεν δύνανται να καταβάλλουν για την εξυπηρέτηση των δανειακών τους υποχρεώσεων στις πιστώτριες κανένα ποσό και πρέπει να οριστούν μηδενικές καταβολές στα πλαίσια της ρύθμισης του άρθρου 8 του Νόμου, για χρονικό διάστημα 36 μηνών, αρχής γενομένης από τον πρώτο μήνα μετά τη δημοσίευση της παρούσης».

Σημειώνεται επίσης πως «στην αδυναμία αυτή περιήλθαν χωρίς δόλο, καθ’ όσον κατά το χρόνο που ανέλαβαν τα οφειλόμενα δάνεια αμφότεροι εργάζονταν και το οικογενειακό τους εισόδημα ήταν ουσιωδώς υψηλότερο, είχαν επομένως την εύλογη πεποίθηση ότι θα μπορούσαν να εξυπηρετούν τις δανειακές υποχρεώσεις τους».

Εξόφληση σε 400 μηνιαίες δόσεις των 120 ευρώ

Παράλληλα, το Δικαστήριο έκρινε πως η κύρια κατοικία της οικογένειας πρέπει να προστατευθεί και να μην προχωρήσει η εκποίησή της για το χρέος. Προκειμένου να γίνει αυτό, το Ειρηνοδικείο ορίζει πως μετά την πάροδο της τριετίας των μηδενικών καταβολών, ο κύριος οφειλέτης έχει «την υποχρέωση να καταβάλει για την διάσωση της κύριας κατοικίας του το ποσό των 48.000 ευρώ».

Και σε αυτή την περίπτωση, όμως, η δικαστική απόφαση ορίζει πως «ο χρόνος τοκοχρεωλυτικής του εξόφλησης πρέπει να οριστεί σε 400 μηνιαίες δόσεις ποσού 120 ευρώ εκάστης, καταβλητέες εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε ημερολογιακού μηνός», αφού λήξει η τριετής αναστολή των μηδενικών καταβολών.

ΠΗΓΗ: dikastiko.gr

