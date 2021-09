ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Παύλος Φύσσας: σαν σήμερα η άγρια δολοφονία του

Η δολοφονία του από τον χρυσαυγίτη Γιώργο Ρουπακιά τον Σεπτέμβριο 2013 τον κατέστησε σύμβολο του αντιφασιστικού κινήματος.

Ο Παύλος Φύσσας ήταν έλληνας μουσικός, γνωστός στους κύκλους της ελληνικής χιπ-χοπ (ραπ) σκηνής με το ψευδώνυμο Killah P. Η δολοφονία του από τον χρυσαυγίτη Γιώργο Ρουπακιά τον Σεπτέμβριο 2013 τον κατέστησε σύμβολο του αντιφασιστικού κινήματος και αποκάλυψε ότι η «Χρυσή Αυγή» δεν ήταν απλώς ένα ακροδεξιό κόμμα, αλλά μία οργάνωση με χαρακτηριστικά εγκληματικής συμμορίας.

Ο Παύλος Φύσσας γεννήθηκε στις 10 Απριλίου 1979 στο Πέραμα, στους κόλπους μιας εργατικής οικογένειας. Ο πατέρας του δούλευε στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη του Περάματος και ο ίδιος μόλις τελείωσε το σχολείο είχε εργαστεί σε παρόμοιες δουλειές.

Ενασχόληση με τη μουσική και το χιπ-χοπ

Η μεγάλη του αγάπη όμως ήταν η μουσική. Έχοντας συνεργαστεί με γνωστούς καλλιτέχνες της χιπ-χοπ σκηνής, όπως ο Δημήτρης Μεντζέλος από τα «Ημισκούμπρια», είχε αρχίσει να διαμορφώνει το προσωπικό του στιλ στο συγκεκριμένο μουσικό είδος, μετέχοντας σε δισκογραφικές συλλογές, αλλά και σε συναυλίες στην Αθήνα και την περιφέρεια.

Μέσα από τους στίχους των τραγουδιών του μιλούσε για το προσφυγικό, για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου στα Δεκεμβριανά του 2008 και του Κάρλο Τζουλιάνι στις διαδηλώσεις κατά της παγκοσμιοποίησης το 2001 στη Γένοβα. Είχε αναπτύξει αντιφασιστική δράση, αν και δεν ανήκε σε κάποιο κόμμα, όπως είχε δηλώσει ο πατέρας του. Δημοσιεύματα πάντως τον φέρουν να ήταν μέλος του πολιτικού σχηματισμού της ακροαριστεράς ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Το καλλιτεχνικό του ψευδώνυμο Killah P. σήμαινε «Killer of the Past» («Φονιάς του Παρελθόντος»).

Η δολοφονία του

Το βράδυ της 17ης Σεπτεμβρίου 2013, ο Παύλος Φύσσας είχε πάει μαζί με την κοπέλα του σε μία καφετέρια του Κερατσινίου για να παρακολουθήσουν τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Παρί Σεν Ζερμέν για το Τσάμπιονς Λιγκ. Εκεί διαπληκτίστηκε με κάποια άτομα, τα οποία με τα κινητά τους κάλεσαν ενισχύσεις. Αυτό που αρχικά φάνηκε ως μία διαμάχη για το ποδόσφαιρο, στη συνέχεια έγινε αντιληπτό ότι είχε βαθύτερα πολιτικά κίνητρα, καθώς αυτοί που έσπευσαν στην καφετέρια ήταν μέλη των τοπικών οργανώσεων της «Χρυσής Αυγής».

Οι αστυνομικοί που κλήθηκαν να ερευνήσουν το περιστατικό είδαν τον Παύλο Φύσσα να κείται αιμόφυρτος στο οδόστρωμα με τραύματα από μαχαίρι στο στήθος. Διακομίστηκε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του τις πρώτες πρωινές ώρες της 18ης Σεπτεμβρίου 2013. Όσο είχε ακόμη τις αισθήσεις του, φέρεται να υπέδειξε τον 45χρονο Γιώργο Ρουπακιά, οδηγό φορτηγού, ως δράστη της εναντίον του επίθεσης, ο οποίος και συνελήφθη από τους αστυνομικούς.

Η «Δίκη της Χρυσής Αυγής» και η ιστορική απόφαση

Η δολοφονία του Παύλου Φύσσα προκάλεσε την κινητοποίηση των αρχών (πολιτικών και δικαστικών). Ο Ρουπακιάς προφυλακίστηκε με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και η δίκη του, που ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2015, αποτελεί ένα από τα κεφάλαια της μεγάλης «Δίκης της Χρυσής Αυγής», με τους συνολικά 69 κατηγορούμενος, από τους οποίους ξεχωρίζει ο αρχηγός του κόμματος Νίκος Μιχαλολιάκος. Κατηγορούνται μεταξύ άλλων για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και απόπειρες ανθρωποκτονιών.

Η απόφαση του δικαστηρίου ανακοινώθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2020.

Εγκληματική οργάνωση η “Χρυσή Αυγή”

Η “Χρυσή Αυγή” κρίθηκε εγκληματική οργάνωση σε μια ιστορική απόφαση- κόντρα στην πρόταση που είχε υποβάλει η εισαγγελέας Αδαμαντία Οικονόμου ότι δεν υφίσταται εγκληματική οργάνωση και πως όλες οι ενέργειες είναι μεμονωμένα περιστατικά, που δεν συνδέονται μεταξύ τους, αφαιρώντας δηλαδή την πολιτική κατεύθυνση στις εγκληματικές δράσεις της Χρυσής Αυγής.

Ένοχοι για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης κρίθηκαν οι: Μιχαλολιάκος, Λαγός, Κασιδιάρης, Παππάς, Ματθαιόπουλος, Παναγιώταρος, Γερμενής και ένοχοι για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση κρίθηκαν οι υπόλοιποι 11 κατηγορούμενοι βουλευτές και οι δυο πυρηνάρχες.

Νωρίτερα ο Γιώργος Ρουπακιάς είχε κριθεί ένοχος για την ανθρωποκτονία από πρόθεση με θύμα τον Παύλο Φύσσα. Από τους υπόλοιπους 17 για την ίδια υπόθεση, οι 15 κρίθηκαν ένοχοι για συνέργεια (Αναστάσιος -Μάριος Αναδιώτης, Γεώργιος Δήμου, Ελπιδοφόρος Καλαρίτης, Ιωάννης Βασίλειος Κομιανός, Κωνσταντίνος Κορκοβίλης, Αναστάσιος Μιχάλαρος, Γεώργιος Πατέλης, γραμματέας της ΤΟ Νίκαιας- πυρηνάρχης της οργάνωσης, Γεώργιος Σκάλκος, Γέωργιος Σταμπέλος, Λέων Τσαλίκης Αθανάσιος Τσόρβας, Νικόλαος Τσόρβας, και Αριστοτέλης Χρυσαφίτης).

Μάγδα Φύσσα: «Ο Παύλος τα κατάφερε... Γιε μου»

Με το άκουσμα της απόφασης η Μάγδα Φύσσα ξέσπασε σε λυγμούς και το ακροατήριο σε χειροκροτήματα. «Ο Παύλος τα κατάφερε... Γιε μου», είπε μετά την ανακοίνωση της απόφασης του δικαστηρίου.

Πηγή: sansimera.gr

