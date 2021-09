Κοινωνία

Έκρηξη στα Καλύβια: προανάκριση για το ατύχημα με τους τραυματίες (εικόνες)

Μετά την έκρηξη ξέσπασε πυρκαγιά που πήρε διαστάσεις και επεκτάθηκε και στους δύο ορόφους του σπιτιού. Τρία παιδιά μεταξύ των τραυματιών.

Σοκάρουν οι εικόνες από την διπλοκατοικία στα Καλύβια Αττικής, όπου λίγο μετά τις 09.00 το πρωί σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη και πυρκαγιά.

Η έκρηξη σημειώθηκε την ώρα που βυτιοφόρο έκανε πλήρωση δεξαμενής με υγραέριο στην διπλοκατοικία, αλλά ακόμα δεν έχουν γίνει γνωστά τα ακριβή αίτια του ατυχήματος. Μετά την έκρηξη ξέσπασε πυρκαγιά που πήρε διαστάσεις και επεκτάθηκε και στους δύο ορόφους του σπιτιού.

Μεταξύ των επτά τραυματιών βρίσκονται και τρία παιδιά, ηλικίας 9 έως 13 ετών, ενώ από την έκρηξη τραυματίστηκε ο οδηγός του φορτηγού και ο γαμπρός του ιδιοκτήτη του σπιτιού, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με εγκαύματα και νοσηλεύονται στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς».

Τα τρία παιδιά, η μητέρα τους και η οικιακή βοηθός μεταφέρθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό και στο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Η φωτιά σβήστηκε μετά από επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 21 πυροσβέστες και με 7 οχήματα, ενώ για το σοβαρό συμβάν διενεργείται προανάκριση.

