Live - ΔΕΘ: η ομιλία Τσίπρα στο Βελλίδειο

Η συνολική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την οικονομία και την κοινωνία με έμφαση στα εργασιακά και το ιδιωτικό χρέος.

Τη δική του πρόταση καταθέτει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, για μια διαφορετική πορεία της χώρας, στην κατεύθυνση υπεράσπισης της κοινωνικής πλειοψηφίας, ασκώντας ταυτόχρονα σκληρή πολιτική κριτική στην κυβέρνηση και στον Κ. Μητσοτάκη προσωπικά.

Όπως ανέφερε ο Νάσος Ηλιόπουλος σε συνέντευξή του η πρόταση της Κουμουνδούρου κινείται σε δυο άξονες: Κριτική στην κυβέρνηση και πρόταση για το πώς μπορούν τα πράγματα να πάνε διαφορετικά για την κοινωνική πλειοψηφία.

Ο Αλέξης Τσίπρας κατά την ομιλία του στη ΔΕΘ θα επαναλάβει, σύμφωνα με πληροφορίες ότι ο πρωθυπουργός αδυνατεί να υπερασπιστεί τα συμφέροντα και την ασφάλεια της κοινωνίας.

Στο δεύτερο σκέλος βασικές αιχμές του εναλλακτικού σχεδίου του ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ. είναι η αύξηση του βασικού μισθού στα 800 ευρώ, ως εργαλείο ανάπτυξης. Επίσης η ρύθμιση και διαγραφή ενός μεγάλου μέρους του ιδιωτικού χρέους που δημιουργήθηκε μέσα στην πανδημία, ώστε να κρατηθούν ανοιχτές οι επιχειρήσεις και να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας, η κατάργηση του πτωχευτικού και η προστασία της πρώτης κατοικίας, η διαμόρφωση ενός μοντέλου ισχυρής προστασίας της εργασίας και η στήριξη του κοινωνικού κράτους με την ενίσχυση του ΕΣΥ, τη στήριξη του δημόσιου σχολείου και πανεπιστημίου.

