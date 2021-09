Πολιτική

Σάμος: Εγκαίνια της νέας δομής αιτούντων ασύλου

Η κλειστή και ελεγχόμενη δομή υποδοχής και διαμονής αιτούντων άσυλο στη Σάμο.

Εγκαινιάστηκε σήμερα από τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότη Μηταράκη, η σύγχρονη, κλειστή και ελεγχόμενη δομή υποδοχής και διαμονής αιτούντων άσυλο στη Σάμο.

Η δομή αναπτύσσεται σε έκταση 154 στρεμμάτων, στη θέση Ζερβού του δήμου Ανατολικής Σάμου και είναι δυναμικότητας 3000 φιλοξενούμενων. Το σύνολό της περιβάλλεται από διπλή περίφραξη ασφαλείας τύπου ΝΑΤΟ, σε συνδυασμό με την εγκατάσταση στην είσοδο των απαραίτητων συστημάτων ελέγχου. Επίσης περιλαμβάνει όλες τις σύγχρονες τεχνικές και λειτουργικές υποδομές, ώστε να καθίσταται μία ασφαλής, ελεγχόμενης πρόσβασης εγκατάσταση, με αναβαθμισμένες συνθήκες διαβίωσης των φιλοξενούμενων αλλά και εργασίας για τους εργαζόμενους σε αυτήν.

«Η σημερινή εκδήλωση δεν σηματοδοτεί απλώς τη κατάργηση του ΚΥΤ στο Βαθύ, αλλά συνολικά μια νέα περίοδο, που έχει ως κύριο χαρακτηριστικό την συνεχή και δραστική μείωση - στην πράξη - των επιπτώσεων του Μεταναστευτικού στις τοπικές κοινωνίες» δήλωσε εγκαινιάζοντας τη νέα δομή ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης.

«Με πολύ μεγάλη χαρά και ικανοποίηση - συνέχισε ο υπουργός - σας καλωσορίζω στην πρώτη σύγχρονη, κλειστή ελεγχόμενη δομή, στη Σάμο. Κάνουμε πράξη ό,τι δεσμευτήκαμε στις νησιωτικές κοινωνίες. Δημιουργήσαμε μια δομή σύγχρονη και ασφαλή για διαμένοντες, εργαζόμενους αλλά και κατοίκους, μακριά από τον αστικό ιστό. Μια δομή που θα προσφέρει πίσω την χαμένη αξιοπρέπεια σε ανθρώπους που ζητούν διεθνή προστασία, αλλά και τους αναγκαίους όρους φρούρησης και περιορισμού για τους παράνομους μετανάστες που είναι προς επιστροφή - απέλαση. Και μετατρέπεται έτσι, σε προμετωπίδα της αυστηρής, αλλά δίκαιης μεταναστευτικής πολιτικής που εφαρμόζουμε από την πρώτη στιγμή».

«Σήμερα η Σάμος, όπου σε λίγες ημέρες κλείνουμε την παλιά δομή μέσα στο Βαθύ, παραδίδοντας στον δήμο και τους κατοίκους τον χώρο και ανοίγοντας το δρόμο για την αξιοποίησή του, αλλάζει σελίδα. Σε λίγους μήνες ακολουθεί η Κως, η Λέρος και λίγο αργότερα, μέσα στο 2022, η Χίος και η Λέσβος» κατέληξε ο κ. Μηταράκης.

Παρούσα στα εγκαίνια, ήταν και η αναπληρώτρια γενική διευθύντρια Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Κομισιόν, Μπεάτε Γκμίντερ, η οποία είπε πως «τα πρόσφατα γεγονότα στο Αφγανιστάν, μας υπενθυμίζουν ότι μια ευρωπαϊκή προσέγγιση στη μετανάστευση, είναι απαραίτητη τώρα περισσότερο από ποτέ. Τονίζουν τον επείγοντα χαρακτήρα της σημείωσης προόδου όσον αφορά το Νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το 'Ασυλο που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από ένα χρόνο».

Υπενθυμίζοντας τα όσα πρόσφατα είπε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης, συνέχισε λέγοντας ότι το σύμφωνο «μας δίνει όλα όσα χρειαζόμαστε για να διαχειριστούμε τους διαφορετικούς τύπους καταστάσεων που αντιμετωπίζουμε. Θα παράσχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα κοινό λειτουργικό σύστημα διαχείρισης ασύλου και μετανάστευσης. Το νέο κέντρο στη Σάμο που εγκαινιάζουμε σήμερα, είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα μιας τέτοιας νέας, ευρωπαϊκής προσέγγισης, καθώς υπόσχεται μια καλύτερη, ελεγχόμενη διαχείριση της μετανάστευσης. Και προσβλέπουμε μαζί σας στο άνοιγμα των κέντρων στα άλλα νησιά του Αιγαίου, στην Κω και στη Λέρο, στη Χίο και στη Λέσβο».

Η νέα δομή στη Σάμο είναι μια υπερσύγχρονη εγκατάσταση, που, σύμφωνα με σχετικές ανακοινώσεις του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, διασφαλίζει αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης του διαμένοντος πληθυσμού, αλλά και την ορθή υλοποίηση των απαραίτητων διαδικασιών υποδοχής και ταυτοποίησης. Επιπλέον, σε όλη την έκτασή της, έχει προβλεφθεί η εγκατάσταση Κλειστού Συστήματος Παρακολούθησης (CCTV), το οποίο χρησιμοποιεί «έξυπνο» λογισμικό με σκοπό να προειδοποιεί εγκαίρως για τυχόν έκτακτα συμβάντα. Οι χώροι διαμονής αναπτύσσονται σε 14.250 τ.μ. και διαιρούνται σε διακριτές ζώνες, ενώ αποτελούνται από 240 οικίσκους των 25 τ.μ., έκαστος με χωρητικότητα τέσσερα άτομα ανά οικίσκο, επτά ισόγεια κτίρια διαμονής των 500 τ.μ., με χωρητικότητα 120 άτομα ανά κτήριο και δυο των 400 τ.μ., έκαστο με χωρητικότητα 120 άτομα ανά κτήριο. Η τοποθέτηση των αιτούντων άσυλο θα γίνεται βάσει εθνοτικών και κοινωνικών κριτηρίων (οικογένειες, άτομα με κινητικές αναπηρίες, σοβαρά προβλήματα υγείας, έγκυες). Ο προϋπολογισμός του έργου είναι περίπου 43 εκ. και έχει χρηματοδοτηθεί 100% από το ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών στα εγκαίνια γενικός γραμματέας Υποδοχής Αιτούντων 'Ασυλο, Μάνος Λογοθέτης, δήλωσε σχετικά: «Προσωπικά, αισθάνομαι χαρά και ικανοποίηση για πολλούς λόγους, θεσμικούς, πολιτικούς αλλά και προσωπικούς. Πρώτον, επειδή ξεκινάει τη λειτουργία της μια νέα σύγχρονη δομή, που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των καιρών. Μια δομή ευρωπαϊκή, όχι μόνο επειδή χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και επειδή ανταποκρίνεται ουσιαστικά στις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Δεύτερον, επειδή εγκαινιάζουμε ένα νέο μοντέλο για τα ελληνικά δεδομένα. Η δομή της Σάμου θα αποτελέσει πρότυπο και προπομπό, καθώς θα ακολουθήσουν νέες κλειστές ελεγχόμενες δομές, στην Κω και τη Λέρο, και στη συνεχεία στη Χίο και τη Λέσβο. Ο τρίτος λόγος είναι προσωπικός. Αισθάνομαι μεγάλη συγκίνηση γιατί, πέραν των δεσμών που με συνδέουν με το νησί, έζησα και δούλεψα εδώ ως γιατρός και συντονιστής πεδίου του Ιατρικού και Ψυχοκοινωνικού Κλιμακίου του ΕΟΔΥ στο ΚΥΤ στο Βαθύ, που σε λίγες μέρες κλείνει οριστικά. Και μάλιστα στα χρόνια της μεγάλης προσφυγικής κρίσης, από το 2015 και μετά. Η νέα δομή εδώ στη Σάμο, είναι κάτι που περιμέναμε καιρό ως Σαμιώτες, ως Έλληνες, ως Ευρωπαίοι».

Παρών επίσης στα εγκαίνια ήταν και ο Παναγιώτης Γαρδελίνος, γενικός διευθυντής του τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης MYTILINEOS (εταιρίας που κατασκεύασε τη νέα δομή), ο οποίος και δήλωσε: «Είμαστε υπερήφανοι που καταφέραμε να κατασκευάσουμε μία πλήρως αυτόνομη δομή για τους συνανθρώπους μας που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις πατρίδες τους. Μέσα σε ένα εξαιρετικά σφιχτό χρονοδιάγραμμα, χωρίς ωστόσο εκπτώσεις στην ποιότητα κατασκευής. Δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Το όνομα της MYTILINEOS αποτελεί πλέον διεθνώς εγγύηση ποιότητας. Με άρτια τεχνογνωσία, μακρόχρονη εμπειρία και υπευθυνότητα, η MYTILINEOS είναι σήμερα μία κορυφαία διεθνή βιομηχανική και ενεργειακή εταιρεία με δυναμική παρουσία και στις πέντε ηπείρους. Δραστηριοποιείται στους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, της μεταλλουργίας, της ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών και αποθήκευσης ενέργειας και των έργων βιώσιμης ανάπτυξης».

Η Νέα Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή Σάμου

Η νέα δομή φιλοξενίας υπηκόων τρίτων χωρών στη Σάμο, έχει ωφέλιμο χώρο 154 στρεμμάτων και βρίσκεται στη θέση «Ζερβού» του δήμου Ανατολικής Σάμου. Είναι δυναμικότητας 3000 φιλοξενούμενων, η οποία αναλύεται ως εξής:

1.560 άτομα γενικός πληθυσμός

240 ασυνόδευτα ανήλικα

240 ευάλωτες ομάδες, μονογονεϊκές οικογένειες, γυναίκες

960 στο ΠΡΟΚΕΚΑ

Για την επικοινωνία περιμετρικά, αλλά και εντός της δομής, μεταξύ των ενοτήτων έχει κατασκευαστεί ασφαλτοστρωμένος δρόμος. Στη δομή έχουν επίσης προβλεφθεί όλες οι απαραίτητες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της, όπως:

Σύστημα πυρασφάλειας με μόνιμο υδροδοτικό συγκρότημα, sprinklers, σύστημα πυρασφάλειας

Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη για την εξασφάλιση της ηλεκτρικής τροφοδοσίας της δομής

Σύστημα επεξεργασίας ποσίμου νερού

Εξοικονόμηση ενέργειας με σύστημα παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης (ΖΝΧ) με αντλίες θερμότητας τύπου VRV

Κλιματισμός, θέρμανση-ψύξη με αντλίες θερμότητας τύπου VRV& διαιρούμενου τύπου

Πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω WiFiσε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους

Διαχείριση και παρακολούθηση λειτουργίας του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού μέσω συστήματος αυτοματισμού BMS (Building Management System)

Χρήση φωτιστικών Led σε εσωτερικό και εξωτερικό φωτισμό

Βιολογική επεξεργασία λυμάτων τριτοβάθμιου επιπέδου

Εξοικονόμηση νερού με επαναχρησιμοποίηση του επεξεργασμένου προϊόντος της βιολογικής επεξεργασίας (greywater) σε καζανάκια και άρδευση.

Εντός της νέας Κλειστής Ελεγχόμενης Δομής Σάμου έχουν υλοποιηθεί γραφειακές υποδομές για περίπου 400 θέσεις εργασίας, που θα καλύψουν τις ανάγκες του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, της Ελληνικής Αστυνομίας και των λοιπών εμπλεκόμενων φορέων.

Συνοπτικά, οι επιχειρησιακές καινοτομίες οργάνωσης της δομής, οι οποίες επιτρέπουν την ασφαλή διαμονή των ωφελούμενων, αλλά και του απασχολούμενου προσωπικού, είναι:

Η οργάνωση δομής σε "γειτονιές" / διακριτούς χώρους.

Διακριτοί χώροι φιλοξενίας / γειτονιές για ευάλωτες ομάδες πληθυσμού όπως ασυνόδευτα ανήλικα / μονογονεϊκές οικογένειες, αλλά και χώρος φιλοξενίας γενικού πληθυσμού, νέων αφίξεων και χώρος καραντίνας.

Σε κάθε "γειτονιά" λειτουργούν:

Χώροι εστιατορίων με πρόσθετη χρήση ως χώροι κοινόχρηστων δραστηριοτήτων και χώροι διανομής μη εδώδιμων αγαθών

Χώροι άθλησης

Χώροι αναψυχής - παιδικές χαρές

Κοινόχρηστα πλυντήρια

Κοινόχρηστες κουζίνες

Κυλικεία για κάλυψη αναγκών

Πολλαπλοί χώροι διοίκησης και στέγασης υπηρεσιών όπως ιατρεία, σχολικές αίθουσες και γραφείο ψυχοκοινωνικών και νομικών υπηρεσιών.

Χώροι πρασίνου καλύπτουν το 25% των συνολικών χώρων της δομής, ενώ όλοι οι εσωτερικοί χώροι είναι κλιματιζόμενοι (διαμονής και διοίκησης)

Σύστημα ανακύκλωσης των αρδεύσιμων υδάτων που προκύπτουν από την τριτοβάθμια επεξεργασία των λυμάτων, είτε προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τις τουαλέτες, είτε για την άρδευση της δομής και των περιβαλλόντων αναδασωτέων εκτάσεων

Επαρκές σύστημα πυρόσβεσης

Η νέα ΚΕΔ στη Σάμο φυλάσσεται από την Ελληνική Αστυνομία και από ιδιωτική εταιρεία φύλαξης όλο το 24ωρο με παρουσία 50 ένστολων σε κάθε βάρδια.

