Life

Ανδρέας Μικρούτσικος: Υποβλήθηκε σε σοβαρή εγχείρηση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια η κατάσταση της υγείας του παρουσιαστή και μουσικού.

Στο νοσοκομείο βρίσκεται εδώ και μερικές ημέρες ο Ανδρέας Μικρούτσικος.

Όπως έγινε γνωστό στις 10 Σεπτεμβρίοy ο παρουσιαστής εισήχθη στη Δ’ Παθολογική Κλινική του Ευαγγελισμού με κολικό νεφρού.

Το μεσημέρι του Σαββάτου έγινε γνωστό πως ο Ανδρέας Μικρούτσικος υποβλήθηκε σε σοβαρή εγχείρηση και πως πλέον είναι καλύτερα στην υγεία του.

Διαβάστε περισσότερα στο fthis.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοποίησε τον σκύλο του και ένα παιδί που προσπάθησε να τον σταματήσει

Σώθηκε στους Δίδυμους Πύργους και πέθανε από κορονοϊό στην Κρήτη

Υπουργείο Εργασίας - Delivery: Έλεγχοι για τα δικαιώματα των εργαζόμενων