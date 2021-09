Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι: Καταθέτει ο μάρτυρας – “κλειδί” (βίντεο)

H Ιωάννα Παλιοσπύρου και οι δικηγόροι της πιστεύουν πως η κατηγορούμενη είχε συνεργό.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Με δύναμη ψυχής και το κεφάλι ψηλά η Ιωάννα έδωσε το παρόν στις 13 Σεπτεμβρίου στο δικαστήριο αγωνιώντας για την ημέρα της δικαίωσης της.

Όπως δηλώνει μέσω του δικηγόρου της, Απόστολου Λύτρα, θέλει να αντιμετωπίσει πρόσωπο με πρόσωπο της 36χρονη που της έριξε το οξύ στο πρόσωπο: "Είναι επιθυμία της να είναι κάθε φορά στο δικαστήριο, σε όλη τη διαδικασία και θα περιμένει την κατηγορουμένη αν θα εμφανιστεί. Το ότι δεν ήρθε η κατηγορούμενη στο δικαστήριο ήτανε κάτι που το γνωρίζαμε το περιμέναμε όπως περιμένουμε να μην εμφανιστεί και στις 30 Σεπτεμβρίου".

Ήταν ή όχι μήλον της έριδος ένας άντρας στην υπόθεση με το βιτριόλι; Η έρευνα δείχνει οτι η σχέση υπήρχε, μόνο στο μυαλό της κατηγορούμενης.

Ο μάρτυρας θα καταθέσει στη δίκη, ενω έχει ήδη καταθέσει στην Αστυνομία: "Με την εν λόγω γυναίκα δεν έχουμε σταθερή σχέση και γνωρίζω ελάχιστα για την προσωπική της ζωή. Παράλληλα, το χρονικό διάστημα που τη γνωρίζω , μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής messenger, λόγω των κοινών γνωστών που είχαμε, μου βγήκε σαν προτεινόμενη διαδικτυακή φίλη μία ακόμα γυναίκα με το όνομα Ιωάννα, στην οποία και έκανα αίτημα φιλίας".

Η πλευρά της Ιωάννας Παλιοσπύρου, εκτιμά οτι στην υπόθεση η κατηγορούμενη είχε και συνεργό.

"Από την πρώτη στιγμή που είδαμε τη συγκεκριμένη δικογραφία ήμασταν πεπεισμένοι ότι κάποιος την βοήθησε .Η γνώμη μας είναι ότι υπάρχει συνεργός. Αμέσως μετά το έγκλημα η κατηγορουμένη ήρθε σε επαφή με κάποιο, υπάρχουν 5 κλήσεις προς το τηλέφωνο του. Ξέρουμε ποιος είναι και θα ζητήσουμε να κληθεί ο συγκεκριμένος να δώσει εξηγήσεις", δηλώνει ο Απόστολος Λύτρας

Συνολικά 43 μάρτυρες έχουν κληθεί να καταθέσουν στο δικαστήριο για την υπόθεση, στις 30 Σεπτεμβρίου.

