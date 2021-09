Κοινωνία

Παύλος Φύσσας: επεισόδια στην πορεία για τα 8 χρόνια από τη δολοφονία του

Αντιφασιστικές, αντιρατσιστικές συλλογικότητες, οργανώσεις και κόμματα της Αριστεράς, το ΠΑΜΕ, εργατικά σωματεία, και συλλογικότητες συγκεντρώθηκαν στο μνημείο του.

Ολοκληρώθηκε η μαζική αντιφασιστική πορεία για τα 8 χρόνια από την δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

Με κεντρικά συνθήματα «Ο Παύλος ζει τσακίστε τους ναζί» και «8 χρόνια. Μην τους φοβάσαι,στον φόβο σου ποντάρουν» αντιφασιστικές, αντιρατσιστικές συλλογικότητες, οργανώσεις και κόμματα της Αριστεράς, το ΠΑΜΕ, εργατικά σωματεία, και συλλογικότητες του αντιεξουσιαστικού χώρου, συγκεντρώθηκαν αρχικά στο μνημείο του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι και στη συνέχεια κατευθύνθηκαν μέχρι τη Νίκαια.

Στην κεφαλή της πορείας βρισκόταν πανό, στο οποίο είχαν ζωγραφιστεί τα ματωμένα πρόσωπα θυμάτων ρατσιστικής, φασιστικής, αστυνομικής και έμφυλης βίας. Το πανό κρατούσαν συγγενείς και φίλοι των θυμάτων. Όταν η πορεία έφτασε στο μνημείο Μάντρας Μπλόκου της Κοκκινιάς η Μάγδα Φύσσα καθώς και άλλοι διαδηλωτές, άφησαν λουλούδια έξω από το μνημείο, φωνάζοντας «αθάνατοι», τιμώντας με αυτό τον τρόπο όσους θυσιάστηκαν στη μάχη ενάντια στο φασισμό και στο ναζισμό.

Μετά τη λήξη της πορείας μικρής έντασης επεισόδια σημειώθηκαν όταν ομάδα αγνώστων έριξε πέτρες και φωτοβολίδες προς τις αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες τους απώθησαν με χημικά. Η ένταση εκτονώθηκε γρήγορα.

