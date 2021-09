Life

MadClip - Αίτια δυστυχήματος: “Φως” από τις τοξικολογικές εξετάσεις (βίντεο)

H Ελένη Φουρέιρα "λύγισε" στη σκηνή αναφερόμενη στον χαμό του καλού της φίλου.



Τα δάκρυα πάνω στη σκηνή, δεν κρύβονται... Η Ελένη Φουρέιρα αποχαιρετάει τον συνάδελφο, τον συνεργάτη, τον φίλο της MadClip: "Οι καλλιτέχνες δεν πεθαίνουν ποτέ. Τα τραγούδια σου θα είναι πάντα εδώ, θα είσαι πάντα εδώ κοντά μας, θα είσαι πάντα στην δική μου καρδιά..."

Την ώρα που ακούγεται μέσω playback η φωνή του, για την Ελένη Φουρέιρα εξαφανίζονται όλοι και όλα από τη σκηνή... Είναι μοναχά εκείνη και εκείνος... Κοιτάει ψηλά στον ουρανό...

"Μας ακούς": Και έτσι με αυτόν τον τρόπο είναι σαν είναι ξανά οι δυο τους... Στην σκηνή που τους ένωσε... Με το τραγούδι που σφράγισε την φιλία τους...

Ο θρήνος της γίνεται πάθος με την μελωδία του ντουέτου τους και το αντίο διαφορετικό... γιατί για την Ελένη ο MadClip ήταν ένας διαφορετικός άνθρωπος που είχε μέσα στην καρδιά της!

Οι έρευνες για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του τροχαίου δυστυχήματος συνεχίζονται ενώ οι εμπειρογνώμονες αναμένουν μέσα στις επόμενες ημέρες τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων του MadClip

