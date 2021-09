Πολιτική

Τσίπρας στη ΔΕΘ: Ο Μητσοτάκης κυβερνά μόνος σαν άλλος καίσαρας

Με έμφαση στην οικονομία και πυρά κατά της κυβέρνησης η ομιλία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Το κυρίαρχο συναίσθημα των πολιτών είναι η ανασφάλεια, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ από το βήμα της ΔΕΘ.

«Την κοινωνική ανασφάλεια την αυξάνει η πολιτική της κυβέρνησης που διευρύνει ραγδαία τις κοινωνικές ανισότητες. Χρειάζεται επιστροφή της πολιτικής και τολμηρές αποφάσεις. Η πατρίδα έχει ανάγκη από μία νέα αρχή με την κοινωνία στην πρώτη γραμμή, μία νέα αρχή για το κράτος και την διακυβέρνηση και για την οικονομία και το παραγωγικό μοντέλο» δήλωσε κατά την ομιλία του, τονίζοντας ότι απαιτείται μία ισχυρή προοδευτική κυβέρνηση που θα κλείσει τις πληγές που άνοιξε η κυβέρνηση Μητσοτάκη.

«Κάποιοι γεννήθηκαν πορφυρογέννητοι και δεν προσπάθησαν ποτέ. Η Ελλάδα δεν χτίστηκε από αυτούς που ακόμη και τώρα βγάζουν τα λεφτά τους σε offshore για να μην φορολογούνται. Η Ελλάδα φτιάχτηκε από τους ανθρώπους του μόχθου και της παραγωγής», ανέφερε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ο κ. Μητσοτάκης εξαπάτησε τη μεσαία τάξη

Συνεχίζοντας ο Αλέξης Τσίπρας κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι «εξαπάτησε τη μεσαία τάξη» και εξήγησε: «Η μεσαία τάξη δεν είναι οι συνδαιτυμόνες του κ. Μητσοτάκη. Οι λιγότεροι φόροι έγιναν λιγότερα χρήματα. Οι καλύτερες δουλειές έγιναν κακοπληρωμένες δουλειές, η ασφάλεια έγινε γενικευμένη ανασφάλεια».

Ο κ. Τσίπρας συνέχισε ασκώντας κριτική στον πρωθυπουργό τόνισε: «Ο κ. Μητσοτάκης έχει χάσει την εμπιστοσύνη των πολιτών. Ο κ. Μητσοτάκης κυβερνά για τον κομματικό του στρατό... Το επιτελικό κράτος διπλασίασε τους μετακλητούς υπαλλήλους. Ο κ. Μητσοτάκης κυβερνά μόνος σαν άλλος καίσαρας και επιστρατεύοντας τον αυταρχισμό και το δόγμα του νόμου και της τάξης. Ο κ. Μητσοτάκης δεν κυβερνά για την πλειοψηφία των Ελλήνων, ούτε για εκείνους που τον εξέλεξαν αλλά για μία ελίτ λίγων και ισχυρών που τρέφεται από το δημόσιο χρήμα που επιβάλλει ρύθμιση για τα ιδιοτελή της συμφέροντα. Κάθε μέρα που περνά ο κ. Μητσοτάκης κάνει δυσκολότερη τη ζωή των Ελλήνων. Ο μόνος άνεμος που θα φυσά όλο και πιο δυνατά είναι της κοινωνικής οργής και της αποδοκιμασίας».

Ριζική τομή για νέο μοντέλο διακυβέρνησης

«Χρειάζεται ένα νέο κράτος που δεν θα χειραγωγείται από τις ελίτ, θα είναι δίκαιο στον πυρήνα του και θα είναι μακριά από την διασπάθιση του δημοσίου χρήματος και την διαφθορά» σημείωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και δεσμεύτηκε ότι «η προοδευτική κυβέρνηση που θα προκύψει δεν θα είναι κυβέρνηση ενός κόμματος».

Δεσμεύτηκε δε ότι θα κόψει τον ομφάλιο λώρο ανάμεσα στο κόμμα και στο κράτος, ότι θα καταργήσει τις υπέρογκες και σκανδαλώδεις αμοιβές των golden boys, ότι θα δημιουργήσει Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, ότι θα ενισχύσει το ΑΣΕΠ κι όλες οι προσλήψεις θα γίνονται μέσω ΑΣΕΠ.

Γενναία χρηματοδότηση του ΕΣΥ με στόχο το 7% του ΑΕΠ

Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζοντας το νέο ΕΣΥ, που «θα σέβεται τον κάθε πολίτη και θα τον αντιμετωπίζει με βάση τις ανάγκες του και όχι με βάση το πορτοφόλι» ανέφερε:

Αυξάνουμε την χρηματοδότηση κατά 2 δισ. από τον κρατικό προυπολογισμό και 1 δισ. από το Ταμείο Ανάκαμψης με στόχο το 7% του ΑΕΠ για την υγεία.

Καθιερώνουμε 2.000 ευρώ μισθό για τον νεοεισερχόμενο γιατρό

Προχωρούμε σε 5.500 προσλήψεις υγειονομικών σε αντικατάσταση όσων αποχώρησαν. Προσλήψεις 10.000 μόνιμων υγειονομικών σε βάθος τριετίας.

Διπλασιασμός σε βάθος τετραετίας της χρηματοδότησης των Πανεπιστημίων

Συνέχισε αναφέροντας τις μεταρρυθμίσεις που προβλέπει για πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την παιδεία:

Διπλασιασμός σε βάθος τετραετίας της χρηματοδότησης των Πανεπιστημίων.

Αυξάνουμε τις προσλήψεις καθηγητών στα πανεπιστήμια και όχι αστυνομικών.

Καταργούμε την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής και την πανεπιστημιακή αστυνομία που έχει γίνει ανέκδοτο.

Αύξηση του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ

Αναφερόμενος στα θέματα εργασίας ο Αλέξης Τσίπρας εξέφρασε «οργή και αποτροπιασμό για την εταιρεία που εκμεταλλεύτηκε τον άθλιο νόμο για τα εργασιακά και να οδηγήσει τους εργαζόμενους σε καθεστώς δουλείας» και ανακοίνωσε πως στο πρόγραμμα τυ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προβλέπεται «αύξηση του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ».



«Θα καταργήσουμε το νόμο Χατζηδάκη και θα δημιουργήσουμε ισχυρό σύστημα συλλογικών διαπραγματεύσεων. Θα αποκαταστήσουμε το ιερό δικαίωμα στην απεργία και θα εφαρμόσουμε πιλοτικά το 35ωρο.»

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αγνοεί την Βόρεια Ελλάδα και την Θεσσαλονίκη

Τέλος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφερθηκε στη Θεσσαονίκη επικρίνοντας την κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι «αγνοεί την Βόρεια Ελλάδα και την Θεσσαλονίκη» και τόνισε: «Η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα θα ξαναμπούν στον χάρτη της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας».

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο στο πλαίσιο της 85ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπου παρουσίασε το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τόνισε: «Είμαστε έτοιμοι πιο έμπειροι και πιο ώριμοι να αναλάβουμε την ευθύνη της διακυβέρνησης» Και λέγοντας ότι «το δίλημμα των επόμενων εκλογών είναι νίκη και προοδευτική κυβέρνηση ή νέες εκλογές περιπέτειας και εκβιασμού;» προσέθεσε: «Ο κ. Μητσοτάκης είναι το χάος. Είμαστε έτοιμοι και αποφασισμένοι να σηκώσουμε τον ήλιο πάνω από την Ελλάδα».

