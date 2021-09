Πολιτική

Οικονόμου: διακαής πόθος του Τσίπρα η επάνοδος στην εξουσία

Χαρακτηρίζει τον Αλέξη Τσίπρα ξεπερασμένο και αγκυλωμένο στο παρελθόν, σε ένα κόσμο που δεν υπάρχει πια.

Με καυστικό τρόπο σχολίασε την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στην 85η ΔΕΘ ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου.

"Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης εμφανίστηκε αδύναμος να απαντήσει στα μεγάλα ερωτήματα του αύριο και στις ανησυχίες του σήμερα. Παρά τα πανάκριβα σκηνικά ο κ. Τσίπρας έδειξε ότι είναι ξεπερασμένος. Αγκυλωμένος στο παρελθόν, σε ένα κόσμο που δεν υπάρχει πια. Η σκέψη του και η πολιτική του συγκρότηση δεν έχουν καμιά αναφορά στην εποχή της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, στον νέο κόσμο που ανατέλλει. Εκφράζει τη βαθιά συντήρηση, σε κάθε επίπεδο: οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό και πολιτισμικό" σχολίασε ο Γιάννης Οικονόμου και πρόσθεσε:

"Δεν τοποθετήθηκε πολιτικά απέναντι στο κύμα ανορθολογισμού και λαϊκισμού που ενδημεί στον πολιτικό χώρο που ηγείται, και το οποίο ζημιώνει τη χώρα, εν μέσω πανδημίας. Δεν κατάφερε να παρουσιάσει μια συμπαγή και πειστική πολιτική πρόταση, πλαισιωμένη από σαφές και μελετημένο οικονομικό σχέδιο. Ξανά παροχές χωρίς κοστολόγηση και ξανά διαγραφή χρεών. Ήταν λες και το ημερολόγιο έδειχνε 2014. Μόνο που σήμερα όλοι γνωρίζουν τι ακολούθησε μετά.

Η απόπειρα της «νέας αρχής» σκιαζόταν συνεχώς από τις λέξεις «επιστροφή» και «κατάργηση». Την ώρα που η Ελλάδα αλλάζει με ένα άλμα ευημερίας στο αύριο, ο διακαής πόθος του κ. Τσίπρα είναι η επάνοδος στην εξουσία με κάτι ανάλογο της συγκυβέρνησης με Βαρουφάκη και Καμμένο. Μέχρι εκεί φτάνει ο πολιτικός του ορίζοντας. Και αυτό τα λέει όλα".

