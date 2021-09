Αθλητικά

Τουρνουά “Παύλος Γιαννακόπουλος”: Ο Παναθηναϊκός με... ανατροπή στον τελικό

Στην παράταση νίκησαν οι ¨πράσινοι" την Παρτιζάν του Ομπράντοβιτς

Αν και βρέθηκε να χάνει ακόμη και με διαφορά 19 πόντων, ο Παναθηναϊκός έκανε την ανατροπή και νίκησε 89-85 στην παράταση την Παρτιζάν, παίρνοντας την πρόκριση για τον τελικό του διεθνούς τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», που διοργανώνουν οι πρωταθλητές Ελλάδας στο ΟΑΚΑ.

Οι «πράσινοι» ήταν πολύ κακοί στο πρώτο ημίχρονο, σε άμυνα και επίθεση, επιτρέποντας στην ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς (ο οποίος αποθεώθηκε) να ξεφύγει με 40-21 και να πάει στα αποδυτήρια με προβάδισμα 17 πόντων (48-31).

Σταδιακά ο Παναθηναϊκός βελτίωσε την απόδοσή του και άρχισε να «ροκανίζει» τη διαφορά, με τους Παπαπέτρου και Πέρι να «εκτελούν» από την περιφέρεια. Στην τελευταία περίοδο, μάλιστα, με πρωταγωνιστή τον Εβανς, οι «πράσινοι» πέτυχαν ένα σερί 15-0 και πέρασαν μπροστά 78-73, όμως οι Σέρβοι δεν κατέθεσαν τα όπλα και ο Ζάγκορατς με τρίποντο στα 38΄΄ έστειλε το ματς στην παράταση (80-80).

Στο έξτρα πεντάλεπτο, τα τρίποντα του Εβανς και του Παπαπέτρου έδωσαν προβάδισμα στον Παναθηναϊκό, που με καλή άμυνα το κράτησε έως το τέλος.

Στον τελικό του τουρνουά, αύριο (19/9) στις 20:00, το «τριφύλλι» θα αντιμετωπίσει την Αναντολού Εφές, που επικράτησε νωρίτερα της Ουλμ με 88-69. Οι δύο ηττημένοι των σημερινών αγώνων θα παίξουν στις 5 μ.μ. στον «μικρό» τελικό.

Τα δεκάλεπτα: 14-20, 31-48, 59-68, 80-80 (κ.α.), 89-85

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Πρίφτης): Μέικον 15, Πέρι 9 (3), Παπαγιάννης 6, Μποχωρίδης, Καββαδάς, Παπαπέτρου 20 (3), Κασελάκης, Γουάιτ 5 (1), Φλόιντ 11, Νέντοβιτς, Έβανς 15 (1), Σαντ-Ρος 8

ΠΑΡΤΙΖΑΝ (Ομπράντοβιτς): Κούρουκς 8 (1), Πάντερ 8 (2), ΛεΝτέι 17 (2), Ζάγκορατς 10 (1), Αβράμοβιτς 5, Κοπρίβιτσα, Ντάνγκουμπιτς 2, Στεπάνοβιτς, Μίλετιτς 2, Μουρ 8 (1), Τριφούνοβιτς 10, Μαντάρ 15 (1)

