NBA - Αντετοκούνμπο: στην κορυφή της λίστας των καλύτερων φάσεων

Η επαγγελματική λίγκα θύμισε μέσω twitter τις 100 καλύτερες φάσεις της περασμένης χρονιάς και ο Giannis πρωταγωνιστεί!

Καθώς ο χρόνος μετράει αντίστροφα για την έναρξη της νέας σεζόν στο NBA, η επαγγελματική λίγκα θύμισε μέσω twitter τις 100 καλύτερες φάσεις της περασμένης χρονιάς.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε την... τιμητική του, καθώς βρέθηκε στο Νο3 και στο Νο1 της λίστας, με τις δύο φάσεις που σε μεγάλο βαθμό έκριναν τη σειρά των τελικών με το Φοίνιξ και χάρισαν στους Μπακς το πρωτάθλημα.

Ετσι, το εκκωφαντικό μπλοκ του Έλληνα φόργουορντ στον ΝτιΑντρέ Εϊτον, που ουσιαστικά «σφράγισε» τη νίκη του Μιλγουόκι στο τέταρτο παιχνίδι της σειράς, βρέθηκε στο Νο3.

Στην κορυφή, βρέθηκε η φάση «κλειδί» του 5ου τελικού, με το κλέψιμο του Τζρου Χόλιντεϊ στον Ντέβιν Μπούκερ και τον επακόλουθο αιφνιδιασμό των «ελαφιών», που κατέληξε σε ένα βροντερό κάρφωμα του Giannis.

