Οικονομία

Κοινωνικό Τιμολόγιο ΔΕΗ: οι δικαιούχοι και τα βήματα για την αίτηση

Αναλυτικά τα έξι βήματα για να δείτε αν είστε δικαιούχοι.

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις στην ΗΔΙΚΑ για ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ. Οι αιτήσεις για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) και το Μητρώο Ευάλωτων Πολιτών ελέγχονται βάσει της φορολογικής δήλωσης 2020, όσον αφορά εισοδήματα και σύνθεση νοικοκυριού και της τελευταίας εκκαθάρισης ΕΝΦΙΑ (2020), όσον αφορά ακίνητη περιουσία.

Οι πολίτες οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση από την 16/09/2021, και πριν την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης ΕΝΦΙΑ 2021, και οι οποίοι έχουν μεταβολές στην ακίνητη περιουσία τους μέσα στο 2020 (εκκαθάριση ΕΝΦΙΑ 2021), μπορούν – αν θέλουν – να κάνουν νέα αίτηση, η οποία θα ελεγχθεί, όσον αφορά την ακίνητη περιουσία, βάσει της τελευταίας εκκαθάρισης ΕΝΦΙΑ (2021).

Οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν αίτηση οποιαδήποτε στιγμή επιθυμούν εντός του έτους (αφού πρώτα ακυρώσουν ήδη υπάρχουσα υποβληθείσα αίτηση). Με την παρέλευση διμήνου από τη λήξη της διορίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων (από 16/09/2020 έως και 15/11/2020), όσοι από τους εν ενεργεία δικαιούχους δεν έχουν υποβάλλει νέα αίτηση, θα απενταχθούν αυτόματα από το ΚΟΤ.

Τα έξι βήματα για να δείτε αν είστε δικαιούχοι

Με την είσοδό σας στο σύστημα ΕΔΩ θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τον ΑΜΚΑ σας και να συναινέσετε στην επεξεργασία των στοιχείων που απαιτούνται (τα δικά σας, του/της συζύγου και των προστατευόμενων τέκνων σας). Μετά την συναίνεση σας, εμφανίζεται φόρμα που αναφέρει κάποια προσωπικά στοιχεία σας. Επιλέξτε για ποιο ΚΟΤ θέλετε να κάνετε αίτηση. Απαραίτητη είναι η συμπλήρωση αριθμού παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης απαιτείται το e-mail και ένας αριθμός κινητού τηλεφώνου που θα χρησιμοποιηθούν για αποστολή τυχόν ειδοποιήσεων. Για αιτήσεις ΚΟΤ-Α απαιτείται να έχετε εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ που να έχει εγκριθεί εντός του τελευταίου διμήνου. Αν είστε δικαιούχος ΚΕΑ αλλά η αίτησης σας έχει εγκριθεί πριν από τους τελευταίους 2 μήνες, πρέπει να κάνετε τροποποιητική αίτηση ΚΕΑ. Για ΚΟΤ-Α δεν απαιτείται η συγκατάθεση των φιλοξενούμενων ατόμων γιατί έχει δοθεί στο ΚΕΑ. Εφόσον έχουν δοθεί όλες οι τυχόν απαιτούμενες συναινέσεις των ενήλικων μελών του νοικοκυριού σας, και έχουν συμπληρωθεί όλα τα απαιτούμενα πεδία, εμφανίζεται η πληροφορία αναφορικά με το εάν πληροίτε τα κριτήρια ή όχι. Για να καταστείτε δικαιούχος πρέπει να πατήσετε το κουμπί [Υποβολή Αίτησης]. Εάν πληροίτε τα κριτήρια του ΚΟΤ, εμφανίζεται και το όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης για τιμολόγηση με το ΚΟΤ που αιτηθήκατε. Στην αντίθετη περίπτωση, εμφανίζονται οι λόγοι απόρριψης αναλυτικά.

Πηγή: Newmoney.gr

