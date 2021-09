Life

Τζορτζ Σαπουνίδης: Ελληνικά τραγούδια στα κινέζικα υπό τον ήχο του μπουζουκιού (βίντεο)

Ο Ελληνοκαναδός που διασκευάζει αγαπημένα ελληνικά τραγούδια στην κινεζική γλώσσα, μίλησε στην εκπομπή “Πρωινοί Τύποι”.

Ο Τζορτζ Σαπουνίδης, ο οποίος τρελαίνει κόσμο με τις διασκευές ελληνικών τραγουδιών στην κινεζική γλώσσα, έδωσε ένα δείγμα της δουλειάς του στην εκπομπή “Πρωινοί Τύποι” του ΑΝΤ1.

Ο Ελληνοκαναδός μουσικός τραγούδησε “Το δικό μου πάπλωμα” στα κινέζικα, παίζοντας μπουζούκι και ξεσήκωσε όσους βρίσκονταν στο πλατό της εκπομπής.

Ο Νίκος Ρογκάκος και ο Παναγιώτης Στάθης δεν κρατήθηκαν και το έριξαν στον χορό, υπό τους ήχους της πενιάς του Τζορτζ Σαπουνίδη.

