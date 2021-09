Κόσμος

Ρωσία – εκλογές: ολοκληρώνεται η τριήμερη διαδικασία

Ως δεδομένη θεωρείται η επικράτηση της Ενωμένης Ρωσίας, του κυβερνώντος κόμματος που υποστηρίζει τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ολοκληρώνεται σήμερα η τριήμερη διαδικασία των βουλευτικών εκλογών στη Ρωσία, στις οποίες αναμένεται ευρέως να επικρατήσει το κυβερνών κόμμα.

Περίπου 110 εκατομμύρια Ρώσοι ψηφοφόροι καλούνται να επιλέξουν τα 450 μέλη της νέας Κρατικής Δούμας. Σε κάθε περίπτωση, η νίκη της Ενωμένης Ρωσίας, του κυβερνώντος κόμματος που υποστηρίζει τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν εδώ και δύο δεκαετίες, θεωρείται δεδομένη εξέλιξη.

Η ψηφοφορία διεξάγεται σε τρεις ημέρες, απόφαση η οποία, σύμφωνα με τις αρχές, ελήφθη για να περιοριστεί η εξάπλωση του νέου κορονοϊού, αλλά, σύμφωνα με την αντιπολίτευση, αυξάνει τις ευκαιρίες για νοθεία. Καταγγελίες για εξαναγκασμούς, εκτεταμένες παρατυπίες και νοθεία αμαύρωσαν τις δύο πρώτες ημέρες της ψηφοφορίας.

Σήμερα, τα τελευταία εκλογικά τμήματα αναμένεται να κλείσουν στις 20.00 (τοπική ώρα, 21.00 ώρα Ελλάδας) στο Καλίνινγκραντ. Οι ψηφοφόροι μπορούν επίσης να ψηφίσουν διαδικτυακά. Τα αποτελέσματα της διαδικτυακής ψηφοφορίας αναμένεται να είναι διαθέσιμα σχετικά σύντομα μετά το κλείσιμο των εκλογικών τμημάτων. Μέσω διαδικτύου ψήφισε και ο πρόεδρος Πούτιν.

Ενώ η Ενωμένη Ρωσία επιδιώκει να κρατήσει την ευρεία πλειοψηφία της, το Κομμουνιστικό Κόμμα ελπίζει να κερδίσει ψήφους λόγω της αυξανόμενης δυσαρέσκειας απέναντι τις πολιτικές του Κρεμλίνου. Οι βουλευτές της αντιπολίτευσης έχουν σε μεγάλο βαθμό εξαιρεθεί από την ψηφοφορία. Μια εφαρμογή που αφορά την τακτική της ψηφοφορίας και που κυκλοφόρησε ο φυλακισμένος ηγέτης της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι αφαιρέθηκε από τις πλατφόρμες της Google και της Apple. Ο Ναβάλνι είχε καλέσει τους Ρώσους να ψηφίσουν στρατηγικά υποψηφίους που έχουν τη μεγαλύτερη πιθανότητα να «εκθρονίσουν» βουλευτές υπέρ του Κρεμλίνου.

