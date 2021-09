Life

“Game Of Chefs”: Ο Άνταμ Κοντοβάς για τα κοινωνικά μηνύματα της εκπομπής (βίντεο)

Σε ζωντανή σύνδεση με τη Σαντορίνη, ο σεφ-κριτής εξήγησε γιατί το “Game Of Chefs” διαφέρει από άλλους διαγωνισμούς μαγειρικής.

Για το “Game Of Chefs”, τον πιο ανατρεπτικό διαγωνισμό μαγειρικής, μίλησε στην εκπομπή “Πρωινοί Τύποι”, ο Άνταμ Κοντοβάς, ένας εκ των τριών σεφ-κριτών.

«Πρόκειται για το πιο ενδιαφέρον forma που έχω δει. Στηρίζεται πάρα πολύ στη μαγειρική και στην αξιοκρατία. Εμείς κρίνουμε χωρίς να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι παίκτες», τόνισε, συμπληρώνοντας πως στην πορεία «εμείς είμαστε μετά οι μέντορες των παικτών».

Στην επισήμανση για τα κοινωνικά μηνύματα που εμπεριέχει, ο κ. Κοντοβάς υπογράμμισε πως «οι ιστορίες που έχουμε δει και οι άνθρωποι που έχουμε γνωρίσει, σε κάνουν να σκέφτεσαι λίγο περισσότερο για το τι συμβαίνει γύρω σου».

