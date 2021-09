Αθλητικά

Πελέ: Μήνυμα δύναμης μέσα από το νοσοκομείο (βίντεο)

Ο Βραζιλιάνος θρύλος του παγκοσμίου ποδοσφαίρου αναρρώνει μετά τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του.

Ο θρύλος του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, Πελέ, συνεχίζει να αναρρώνει από τη χειρουργική επέμβαση στο παχύ έντερο, με την οικογένειά του να δημοσιεύει ένα βίντεο που δείχνει με τον 80χρονο Βραζιλιάνο να χαμογελά, ενώ υποβάλλεται σε φυσιοθεραπεία στο νοσοκομείο του στο Σάο Πάολο.

Ο πρώην παίκτης της Σάντος, και του Κόσμου της Νέας Υόρκης, υποβλήθηκε σε επέμβαση αφαίρεσης όγκου στις 4 Σεπτεμβρίου και βρέθηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο Albert Einstein στο Σάο Πάολο τις επόμενες ημέρες.

Η κόρη του Κέλι Νασιμέντο δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram, δείχοντας τον να κάνει ασκήσεις στα πόδια και στη συνέχεια να “πυγμαχεί” με την κάμερα.

Τον παρακολουθούν δύο φυσιοθεραπευτές, ένας εκ των οποίων είναι η κόρη του Πελέ. «Σήμερα ήταν δύο βήματα μπροστά!» Η Κέλι έγραψε, σε σχέση με προηγούμενη ανάρτηση που προειδοποιούσε τους θαυμαστές ότι η ανάρρωση του πατέρα της ήταν συχνά δύο βήματα μπροστά και ένα βήμα πίσω.

Πριν από δύο 24ωρα μετά από «αναπνευστική αστάθεια» οδηγήθηκε σε εισαγωγή σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του το νοσοκομείο “Άλμπερτ Αϊνστάιν” του Σάο Πάολο.

Το νοσοκομείο έκανε γνωστό ότι ο Πελέ «παρουσίασε μια σύντομη αναπνευστική αστάθεια» και εισήχθη σε ΜΕΘ ως «προληπτικό μέτρο». Στη συνέχεια, αφού η κατάστασή του σταθεροποιήθηκε, μεταφέρθηκε σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας.

Ο μοναδικός παίκτης με τρία τρόπαια Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο Πελέ υπέφερε από προβλήματα στο ισχίο εδώ και χρόνια και δεν μπορεί να περπατήσει χωρίς βοήθεια.

