Καπραβέλος για κορονοϊό: δέχομαι απειλές για τη ζωή μου από αρνητές (βίντεο)

Το περιστατικό με τα παιδιά ασθενή που δεν ήθελε να διασωληνωθεί και τελικά έχασε τη ζωή του από επιπλοκές του κορονοϊού.

Ο διευθυντής της ΜΕΘ του Νοσοκομείου «Παπανικολάου», μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι», αποκάλυψε ότι δέχεται απειλές για τη ζωή του και αναφέρθηκε χαρακτηριστικά σε μια επιστολή που έφτασε στη διοίκηση του Νοσοκομείου και απευθυνόταν στον ίδιο.

Στην ανώνυμη επιστολή, ισχυρίζονταν πως δεν υπάρχει κορονοϊός και αυτός όσο και άλλοι συνάδελφοι του, παραβαίνουν τον όρκο τους και προσπαθούν να μολύνουν με το εμβόλιο τους Έλληνες. Η απειλή ήταν εμφανής στο απόσπασμα που έλεγαν ότι «δε θα αργήσει να σας τιμωρήσει ο θεός και ο άνθρωπος, αν μείνετε ζωντανοί μέχρι τότε».

Ο κ. Καπραβέλος είπε στη συνέχεια ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια κρίσιμη φάση της πανδημίας και ο χειμώνας που έρχεται είναι απειλητικός. Επεσήμανε δε πως αυτή τη στιγμή στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου, και οι 12 κλίνες είναι κατειλημμένες, από ανεμβολίαστους ασθενείς.

Τέλος αναφέρθηκε και σε ένα οξύμωρο περιστατικό. Υπήρξαν δυο περιπτώσεις ασθενών που έπρεπε να διασωληνωθούν, αλλά δεν ήθελαν και χρειάστηκε εισαγγελική παρέμβαση. Στη μια περίπτωση ο ασθενής έχασε τη ζωή του και όταν τα παιδιά του πήγαν στο νοσοκομείο για τα διαδικαστικά, τον ευχαρίστησαν για τις προσπάθειες που κατέβαλλε για να σώσουν τον άνθρωπο τους, αλλά του είπαν ότι οι ίδιοι δεν πρόκειται να εμβολιαστούν γιατί το εμβόλιο θα τους μολύνει.

