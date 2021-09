Αθλητικά

Σύνδρομο Άσπεργκερ - Παπανικολάου στον ΑΝΤ1: Πάρτε θάρρος και μιλήστε ανοιχτά (βίντεο)

Ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας μίλησε για τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει και τους “συμμάχους” που βρήκε σε αυτήν την προσπάθεια.

Για τη συγκινητική ανταπόκριση του κόσμου, μετά τη δημοσιοποίηση ότι έχει σύνδρομο Άσπεργκερ, μίλησε ο παλαίμαχος καλαθοσφαιριστής, Δημήτρης Παπανικολάου, στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Πρωινοί Τύποι”.

Όπως εξήγησε, το σύνδρομο Άσπεργκερ - ένα σύνδρομο που αφορά άτομα στο φάσμα του αυτισμού - αφορά περίπου 200.000 οικογένειες στην Ελλάδα. Υπογράμμισε πως κάποιοι γονείς έχουν κλείσει παιδιά με “ιδιαιτερότητες” στο σπίτι, φοβούμενοι… τι θα πει ο κόσμος.

«Πάρτε θάρρος και μιλήστε ανοιχτά», ήταν το μήνυμα που έστειλε, τονίζοντας πως θα κάνουν καλό και στους υπόλοιπους.

Επισημαίνοντας ότι βρήκε συμμάχους στην προσπάθειά του για τη στήριξη των παιδιών με σύνδρομο Άσπεργκερ, τον Νίκο Γκάλη και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, προανήγγειλε πως εδώ και μήνες ετοιμάζονται αθλητικά προγράμματα για αυτά τα παιδιά, ενώ έχει ραντεβού την Τετάρτη με την Υφυπουργό Εργασίας, αρμόδια για θέματα Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δόμνα Μιχαηλίδου.

