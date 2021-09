Οικονομία

Συντάξεις Οκτωβρίου: Οι ημερομηνίες για τις πληρωμές

Οι πληρωμές από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τον e-ΕΦΚΑ και τον ΟΑΕΔ, από τις 20 έως τις 24 Σεπτεμβρίου.

Η έναρξη - την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου - της διαδικασίας καταβολής κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Οκτωβρίου περιλαμβάνεται μεταξύ των προγραμματισμένων πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τον ΟΑΕΔ για την εβδομάδα 20-24 Σεπτεμβρίου.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, θα καταβληθούν συνολικά περί τα 568 εκατ. ευρώ σε 1.139.841 δικαιούχους.

Ειδικότερα:

1. Από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων θα πραγματοποιηθούν πληρωμές σε θέατρα και κινηματογράφους.

2. Από τον e-ΕΦΚΑ την περίοδο 20-24 Σεπτεμβρίου θα γίνουν οι ακόλουθες καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του φορέα:

505 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου για την καταβολή κύριων και επικουρικών συντάξεων σε 1.075.000 δικαιούχους που προέρχονται από το τ. ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, τις τράπεζες και τον ΟΤΕ, ο ΑΜΚΑ των οποίων λήγει σε 1, 3, 5, 7 και 9.

11,8 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 21.185 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας).

17 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 580 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

399.651 ευρώ θα καταβληθούν σε 2.609 δικαιούχους ασφαλισμένους για πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών υγείας.

8.100 ευρώ θα καταβληθούν σε 27 δικαιούχους για κληρονομικές παροχές επικουρικής σύνταξης.

3. Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

2 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 31.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

20 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 8.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

1 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 1.300 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

300.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 500 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.

Για το διάστημα 20-24 Σεπτεμβρίου δεν υπάρχουν προγραμματισμένες πληρωμές από τον ΟΠΕΚΑ.

