Αθλητικά

Λίβερπουλ – Τσιμίκας: Ο Κλοπ του έπλεξε το εγκώμιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μετά τους φιλάθλους της Λίβερπουλ και ο προπονητής των «κόκκινων» αποθέωσε τον Έλληνα αμυντικό για την εμφάνιση του κόντρα στην Κρίσταλ Πάλος.

Μετά τους φίλους της Λίβερπουλ, που αντέδρασαν αμέσως, αποθεώνοντας στο twitter τον Κώστα Τσιμίκα για την εμφάνισή του, μετά τη χθεσινή νίκη (3-0) επί της Κρίσταλ Πάλας στην αγγλική Premier League και ο Γιούργκεν Κλοπ, μίλησε γι’ αυτόν με κολακευτικά λόγια.

«Έπαιξε ένα κορυφαίο παιχνίδι», είπε για τον Έλληνα διεθνή αμυντικό, ο Γερμανός προπονητής, που δήλωσε επίσης εντυπωσιασμένος από το ντεμπούτο του 22χρονου Γάλλου αμυντικού, Ιμπραχίμα Κονατέ, ο οποίος μαζί με Βιρτζίλ Φαν Ντάικ, Κώστα Τσιμίκα και Τζέιμς Μίλνερ, σταμάτησαν τις επιθέσεις των Λονδρέζων «αετών» , βοηθώντας τους «κόκκινους» να κρατήσουν ανέπαφη την εστία τους.

«Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό να προσαρμοστεί ο Κονατέ. Νομίζω ότι όλοι είδαμε τι είδους δυνατότητες έχει, είναι απίστευτος. Η τεχνική, η κατανόηση του παιχνιδιού, είναι όλα εκεί, αλλά όταν είσαι νεαρός και είσαι ήδη έμπειρος όπως ο Ιμπου, στηρίζεσαι μερικές φορές σε αυτές τις δεξιότητες και η Premier League σου δίνει σκληρά μαθήματα. Μαζί με τον Βιρτζ (Φαν Ντάικ) και το Μίλι (Μίλνερ) λειτούργησαν πολύ καλά, και ο Κώστας έπαιξε επίσης ένα κορυφαίο παιχνίδι», είπε χαρακτηριστικά στην ιστοσελίδα της Λίβερπουλ.

Ειδήσεις σήμερα:

Καπραβέλος για κορονοϊό: δέχομαι απειλές για τη ζωή μου από αρνητές (βίντεο)

SpaceX: Επέστρεψαν στη Γη οι πρώτοι τουρίστες του διαστήματος (βίντεο)

Θεοδωρικάκος στον ΑΝΤ1: η Αστυνομία οφείλει να είναι φιλική προς τους πολίτες (βίντεο)