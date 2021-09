Πολιτική

Σακελλαροπούλου: παραμένει ανοιχτό το θέμα των οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας έδωσε το «παρών» στις εκδηλώσεις για την 78η επέτειο του Ολοκαυτώματος της Βιάννου.

Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης και τιμής στο πλαίσιο της 78ης επετείου του Ολοκαυτώματος της Βιάννου. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου, η οποία νωρίτερα παρέστη στην επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό των Αγίων Πάντων, προεξάρχοντος του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου Ανδρέα και αμέσως μετά στην τελετή που πραγματοποιήθηκε στο μνημείο των θυμάτων του Ολοκαυτώματος στην περιοχή Σελί Αμιρών. Στο πλαίσιο της τελετής, έγινε επιμνημόσυνη δέηση για τα θύματα, ενώ η Πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε κατάθεση στεφάνου.

Στη διάρκεια της τελετής στο μνημείο, παρέστησαν τοπικοί φορείς, βουλευτές, ο υφυπουργός Αθλητισμού και βουλευτής Ηρακλείου Λευτέρης Αυγενάκης αλλά και διασωθέντες του Ολοκαυτώματος. Η μικτή χορωδία της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου, υπό τη διεύθυνση της Μαέστρου Λένας Χατζηγεωργίου, απέδωσε τον ύμνο της Βιάννου, ενώ χορευτές χόρεψαν τον βουβό πεντοζάλη του πένθους. Προηγήθηκε ομιλία για το ιστορικό Ολοκαύτωμα της Βιάννου από τον Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου Βιάννου, ενώ η τελετή ολοκληρώθηκε με τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των νεκρών και ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.

Σε μια ειδική τελετή στο χώρο του μνημείου, η κ. Σακελλαροπούλου ανακηρύχθηκε επίτιμη δημότης Βιάννου. Στην αντιφώνησή της ανέφερε ότι νιώθει τιμή που ως επίτιμη δημότης θα συνδέεται «με την Ιστορία αυτού του ένδοξου και μαρτυρικού τόπου». Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δικαίως τα χωριά της περιοχής περιβάλλονται με την αχλή του μύθου. Ορμητήρια ανταρτών τα βουνά της, θύλακοι αντίστασης τα σπίτια της. Όλος ο πληθυσμός συστρατευμένος στον αγώνα κατά του κατακτητή. Όμως το Ολοκαύτωμα της Βιάννου ξεπερνάει τις αναμενόμενες απώλειες ενός τέτοιου αγώνα. Ο απολογισμός της καταστροφής που έπληξε την επαρχία τον Σεπτέμβριο του 1943 υπήρξε συγκλονιστικός. Σχεδόν 500 κάτοικοι σφαγιασμένοι, κοντά χίλια σπίτια καμένα, δέκα χωριά ολοσχερώς κατεστραμμένα».

Η κ. Σακελλαροπούλου, συγκινημένη, έκανε αναφορά στις γυναίκες που έδωσαν τη μάχη και κράτησαν όπως τόνισε «ζωντανή τη μνήμη της συμφοράς αλλά και της αντίστασης στη ναζιστική θηριωδία» χαρακτηρίζοντας το θάρρος τους, «παράδειγμα υπομονής και εγκαρτέρησης, πρότυπα ζωής που μας καλούν να μην ξεχάσουμε, να μην εφησυχάσουμε, να εναντιωθούμε σε κάθε απόπειρα επανεμφάνισης τέτοιων αποτρόπαιων φαινομένων».

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην αντιφώνησή της, δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις επανορθώσεις που οφείλει η Γερμανία. «Παραμένει ανοικτό το ζήτημα της επανόρθωσης των οφειλών από την Γερμανία προς την Ελλάδα - αγώνας ο οποίος θα πρέπει κάποτε να βρει τη δικαίωσή του» όπως είπε χαρακτηριστικά.

