LIVE - Τσίπρας στη ΔΕΘ: Η συνέντευξη Τύπου του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ

Ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης απαντά στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, παραχωρεί συνέντευξη Τύπου και δέχεται τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, στο πλαίσιο της 85ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Είχε προηγηθεί η χθεσινή ομιλία του αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο, απ’ όπου, με το σύνθημα «μία νέα αρχή με την κοινωνία», ξεδίπλωσε το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ.

