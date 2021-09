Πολιτική

Τσίπρας στη ΔΕΘ: Η συνέντευξη Τύπου του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ

Ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης απαντά στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, παραχώρησε συνέντευξη Τύπου και δέχθηκε τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, στο πλαίσιο της 85ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Χαρακτήρισε εξευτελιστικές για τους νέους τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού για τα 5 GB και το πρόγραμμα για 100 ευρώ τον μήνα για έξι μήνες, ενώ έκανε έκκληση σε όλους να εμβολιαστούν κατά του κορονοϊού.

Ζήτησε από τον πρωθυπουργό εάν τολμά να προκηρύξει εκλογές, ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι έχει έλλειμμα εθνικής στρατηγικής.

Παράλληλα, κατηγόρησε προσωπικά τον πρωθυπουργό ότι εξαπάτησε τους συνταξιούχους και ότι δεν θωράκισε τη χώρα απέναντι στην κλιματική αλλαγή.

Είχε προηγηθεί η χθεσινή ομιλία του αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο, απ’ όπου, με το σύνθημα «μία νέα αρχή με την κοινωνία», ξεδίπλωσε το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ.

