Κοινωνία

Φωτιά στη Φυλή

Μεγάλη κινητοποίηση δυνάμεων της Πυροσβεστικής. Στη “μάχη” με τις φλόγες αεροσκάφη και ελικόπτερο.

(φωτογραφία αρχείου)

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής στην περιοχή της Φυλής Αττικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, κινητοποιήθηκαν 29 πυροσβέστες με 7 οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων.

Στοχευμένες ρίψεις νερού πραγματοποιούν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Συνδρομή στην επιχείρηση παρέχουν εθελοντές πυροσβέστες και υδροφόρες Ο.Τ.Α.

Σε εξέλιξη #πυρκαγιά εν υπαίθρω στη Δ.Ε. Φυλής Αττικής. Επιχειρούν 29 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 7 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από εθελοντές πυροσβέστες και υδροφόρες Ο.Τ.Α. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 19, 2021

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα σήμερα, ξέσπασε φωτιά στην περιοχή Καμπιά της Εύβοιας, η οποία φαίνεται πως έχει οριοθετηθεί.

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής υπήρξε, επίσης, τα ξημερώματα μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε στον Μαραθώνα.

