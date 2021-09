Πολιτική

Κουτσούμπας: κοροϊδία από την Κυβέρνηση με δήθεν παροχές

Η εξέλιξη της πανδημίας αποδεικνύει τα τραγικά αποτελέσματα της πολιτικής που ακολουθεί η Κυβέρνηση, τόνισε ο ΓΓ του ΚΚΕ.

Ο γ.γ. της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε συνέντευξή του εφημερίδα «Μακεδονία της Κυριακής», επισήμανε ότι το νόημα των ανακοινώσεων του πρωθυπουργού στην ΔΕΘ, συμπυκνώνεται στο «Όλα στους λίγους, στις μεγάλες επιχειρήσεις».

«Ανάπτυξη, που θα ωφελήσει και τις μεγάλες επιχειρήσεις και το λαό, ούτε υπήρξε, ούτε πρόκειται να υπάρξει» αναφέρει χαρακτηριστικά. «Όσο για την κοροϊδία των δήθεν παροχών, αυτές ούτε στο ελάχιστο δεν μπορούν να καλύψουν τις μεγάλες απώλειες στο εργατικό-λαϊκό εισόδημα από τους μισθούς και τις συντάξεις πείνας, τους άδικους φόρους, τις ανατιμήσεις, την ακρίβεια, την εμπορευματοποίηση υπηρεσιών».

«Για να μην πληρώνει ο λαός μονίμως τα σπασμένα μία επιλογή έχει: Να δυναμώσει τον αγώνα για αξιοπρεπές εισόδημα και μισθούς, σταθερή δουλειά για όλους, σύγχρονη δημόσια και δωρεάν υγεία, παιδεία, πρόνοια, κατάργηση των αντιλαϊκών φόρων, να ανοίξει την προοπτική μιας ανάπτυξης με επίκεντρο τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες» υπογραμμίζει ο Δ. Κουτσούμπας.

Στην συνέντευξή του σημειώνει ότι η εξέλιξη της πανδημίας «αποδεικνύει τα τραγικά αποτελέσματα της πολιτικής που βάζει στη ζυγαριά του κόστους-οφέλους τα μέτρα προστασίας της ανθρώπινης ζωής», προσθέτοντας ότι αυτός είναι ο λόγος «που δυο χρόνια μετά, η ανάγκη θωράκισης του δημόσιου συστήματος υγείας, τα μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς, στα μέσα μεταφοράς, στα σχολεία και τις σχολές, παραμένουν κενό γράμμα».

«Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση βάζει μπροστά τα σχέδια για το νέο ΕΣΥ, ετοιμάζεται να κλείσει νοσοκομεία και κλινικές, κλιμακώνοντας την πολιτική της ιδιωτικοποίησης και εμπορευματοποίησης, που μας έφερε έως εδώ» αναφέρει.

Σχετικά με το εμβόλιο είπε ότι «από ανάγκη, δικαίωμα και όπλο της επιστήμης, η κυβέρνηση το μετατρέπει σε μέσο διαίρεσης των εργαζομένων, εκβιασμών, επίθεσης στα εργασιακά δικαιώματα».

«Το ΚΚΕ έχει ολοκληρωμένη πρόταση για γενικό πρόγραμμα δημόσιου δωρεάν εμβολιασμού, το οποίο όμως απαιτεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις: Εξαντλητική ενημέρωση του πληθυσμού, πλήρη προληπτικό έλεγχο και παρακολούθηση των εμβολιασμένων, ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και άλλα» τονίζει.

Ο Δ. Κουτσούμπας χαρακτηρίζει δικαιολογημένη τη λαϊκή δυσαρέσκεια, σημειώνοντας ταυτόχρονα ότι «το κρίσιμο είναι, αυτή η δυσαρέσκεια να μην εγκλωβιστεί σε κάλπικα δίπολα τύπου «εμβολιασμένοι - ανεμβολίαστοι» ή σε ανορθολογικές θεωρίες. Κάτι τέτοιο θα ήταν βολικό για την κυβέρνηση. Αντίθετα, θα πρέπει να μετατραπεί σε αγώνα για όλα τα κρίσιμα ζητήματα της υγείας, αλλά και σε συμπόρευση με το ΚΚΕ, που καταθέτει ολοκληρωμένες προτάσεις για το σήμερα και το αύριο».

Ερωτηθείς για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την Θεσσαλονίκη, σημειώνει ότι μια σειρά έργων και υποδομών «έχουν την σφραγίδα διαδοχικών κυβερνήσεων, του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης και επιβαρύνουν άμεσα και έμμεσα τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, την ποιότητα ζωής του λαού».

Τονίζει ότι σειρά απαραίτητων έργων που αφορούν στις λαϊκές ανάγκες, μένουν «για άλλη μια χρονιά εκτός ατζέντας» ανακοινώσεων ΔΕΘ, προσθέτοντας ότι τα ζητήματα αυτά βρίσκονται στο επίκεντρο των παρεμβάσεων και δράσεων του ΚΚΕ.

Κληθείς να αποτιμήσει την παρουσία του Μίκη Θεοδωράκη στην σύγχρονη ιστορία του τόπου, ο Δ. Κουτσούμπας απάντησε «δημιουργός ενός επαναστατικού έργου πρωτοπορίας στη μουσική, δεμένο άρρηκτα με τους αγώνες και τις αγωνίες του ελληνικού λαού, όλων των λαών του κόσμου».

"Η ιστορική παρουσία του στο μεγαλύτερο μέρος του 20ου αιώνα και στο πρώτο μέρος του 21ου, δεν σημαδεύτηκε από τα επιμέρους, τα μικρά και τις «λεπτομέρειες», αλλά από τα «μεγάλα μεγέθη», που δεν είναι άλλα από τη βαθιά πίστη ότι τελικά «θ' ανθρωπέψει ο άνθρωπος», ότι ο καπιταλισμός δεν είναι το μέλλον, αλλά μόνο το παρόν και το παρελθόν, και ότι θα ανατείλει ο κόκκινος ήλιος της νέας κομμουνιστικής κοινωνίας.

Γι' αυτό και ζήτησε να φύγει απ' αυτή τη ζωή ως κομμουνιστής, απαιτώντας απ' όλους να σεβαστούν αυτή του την θέληση και επιθυμία" καταλήγει στην συνέντευξή του ο γ.γ. της ΚΕ του ΚΚΕ.

