Μητσοτάκης για κλιματική κρίση: Αν την αγνοήσουμε, το κόστος θα είναι ανυπολόγιστο

Το δεύτερο μέρος της συνέντευξης του Πρωθυπουργού δημοσιεύει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

Με τίτλο τη φράση του Κυριάκου Μητσοτάκη, «Η κλιματική κρίση είναι εδώ και αν την αγνοήσουμε το κόστος θα είναι ανυπολόγιστο», το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters δημοσιεύει σήμερα Κυριακή το δεύτερο μέρος της συνέντευξης του Πρωθυπουργού που παραχωρήθηκε στο περιθώριο της Συνόδου EUMED 9.

«Θέλω πλέον να χρησιμοποιώ τον όρο κλιματική κρίση, η οποία είναι ήδη εδώ» τονίζει ο Πρωθυπουργός σημειώνοντας ότι «για να την αντιμετωπίσουμε, χρειαζόμαστε οριζόντιες πολιτικές οι οποίες ουσιαστικά αφορούν κάθε παράμετρο της οικονομικής και κοινωνικής μας ζωής».

Το Reuters αναφέρει ότι ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας κατέστησε τη δράση κατά της κλιματικής αλλαγής ένα από τα κεντρικά σημεία της διακυβέρνησής του και θυμίζει ότι λίγο μετά την εκλογή του το 2019, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, δεσμεύτηκε για το κλείσιμο των λιγνιτικών μονάδων ως το 2028, ενώ πρόσφατα δημιούργησε ξεχωριστό Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

«Εδώ στη Μεσόγειο, έχουμε πίσω μας 6.000 χρόνια πολιτισμού αλλά είναι καθήκον της δικής μας γενιάς να διασφαλίσει ότι οι επόμενες γενιές θα συνεχίσουν να ζουν, να ακμάζουν και να ευημερούν», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Reuters, στο περιθώριο της Συνόδου EUMED 9.

«Τα έθνη της Μεσογείου θα πρέπει να ηγηθούν της προσπάθειας αντίδρασης απέναντι στην κλιματική αλλαγή» υπογράμμισε, προειδοποιώντας ότι αν την αγνοήσουμε το κόστος των ακραίων καιρικών φαινομένων σε παγκόσμια κλίμακα θα είναι «ανυπολόγιστο».

«Όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με πυρκαγιές τέτοιας έντασης, είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο δράσης μας και να διδαχτούμε από τα λάθη μας», σημείωσε ο Πρωθυπουργός.

Το Reuters θυμίζει ότι φέτος το καλοκαίρι οι υψηλές θερμοκρασίες-ρεκόρ και οι πυρκαγιές έπληξαν, μεταξύ άλλων, εκτός από την Ελλάδα, την Ισπανία, την Κύπρο και την Τουρκία, ενώ οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η Μεσόγειος μετατρέπεται σε “hotspot” για τις δασικές πυρκαγιές.

«Θα πρέπει να είμαστε πολύ ξεκάθαροι. Το διακύβευμα είναι αυτό ακριβώς: Αν επιβεβαιωθούν τα χειρότερα σενάρια, τότε ο πλανήτης μας θα είναι αφιλόξενος για το ανθρώπινο είδος ως το τέλος αυτού του αιώνα», επεσήμανε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι χάρη στην στροφή μακριά από τον λιγνίτη, η Ελλάδα έχει μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 11 εκατομμύρια τόνους.

Στην ίδια συνέντευξη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται στην οικονομία και στέλνει μήνυμα στη μεσαία τάξη της χώρας, τονίζοντας ότι θα συνεχίσει την ίδια πολιτική που είχε περιγράψει στο πρακτορείο Reuters πριν από τις εκλογές του 2019: «Θα επιστρέψω στη μεσαία τάξη όσα της πήρε ο κ. Τσίπρας».

«Είμαι πεπεισμένος ότι η ανάκαμψη θα είναι βιώσιμη και δίκαιη» τονίζει ο Πρωθυπουργός εκφράζοντας «βεβαιότητα για την πλήρη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών της χώρας». Παράλληλα, επισημαίνει ότι αυτό θα συμβεί με την ανάπτυξη της οικονομίας «και όχι με την υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης την οποία επέβαλε η προηγούμενη κυβέρνηση».

