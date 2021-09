Πολιτική

Τσίπρας στη ΔΕΘ: Αν τολμά ο Μητσοτάκης ας προκηρύξει εκλογές

Χαρακτήρισε εξευτελιστικές για τους νέους τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού για τα 5 GB και τα 100 ευρώ τον μήνα. "Πυρά" στην κυβέρνηση για την πανδημία.

Χρειάζεται συνολικό όραμα και προοπτική για να ανακοπεί το brain drain τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, στη συνέντευξη Τύπου στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της 85ης ΔΕΘ.

«Κατανοώ τη δημοσκοπική αναγκαιότητα του κ. Μητσοτάκη να προσεγγίσει μία κοινωνική κατηγορία, τους νέους που έχει παραμελήσει και στοχοποιήσει τα τελευταία δύο χρόνια», ανέφερε, απαντώντας στην πρώτη ερώτηση και σημείωσε: Οι νέοι άνθρωποι δεν θέλουν gigabytes και χαρτζιλίκια, θέλουν όραμα και συνθήκες ζωής και εργασίας.

Χαρακτήρισε εξευτελιστικές για τους νέους τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού για τα 5 GB και το πρόγραμμα για 100 ευρώ τον μήνα για έξι μήνες. «Αυτά δεν δημιουργούν προοπτική. Εμείς μιλάμε για ριζικές αλλαγές και για όραμα που θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις οι νέοι να μείνουν και να δημιουργήσουν στην χώρα» τόνισε. Είπε ότι πρότασή του για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποτελεί ριζοσπαστική μεταρρύθμιση και ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού επίσης αφορά τους νέους. Μίλησε ακόμη για το σχέδιο για αξιοπρέπεια στην εργασία. Στην παρατήρηση δε ότι οι νέοι δεν ακούνε τα κόμματα απάντησε: «Καλά κάνουν και δεν ακούν τα κόμματα».

Αν τολμά ο κ. Μητσοτάκης ας προκηρύξει εκλογές

«Εγώ δεν θα γίνω Μητσοτάκης. Την προηγούμενη εβδομάδα από αυτό εδώ το βήμα απέδειξε ότι παραμένει Μητσοτάκης. Έχει την ευθύνη με βάση το Σύνταγμα να προκαλέσει εκλογές όποτε το επιθυμεί. Αν έχει το θάρρος και αν τολμά, ας τις προκηρύξει, στο χέρι του είναι», είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, ερωτηθείς γιατί δεν ζητά επισήμως εκλογές και αν φοβάται την ήττα.

Στο ερώτημα για το αν μετά από ενδεχόμενη ήττα θα στήσει εσωκομματικές κάλπες στον ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε: «Δεν υπάρχει στη σκέψη μου, δεν το πιστεύω και δεν έχω στην σκέψη μου να κάνω καμία προετοιμασία. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα κερδίσει τις εκλογές όποτε κι αν αποφασίσει ο κ. Μητσοτάκης να στήσει κάλπες».

Απευθύνω έκκληση για εμβολιασμό σε όλους

Κάποιος πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για τη δυσμενή εξέλιξη στην πανδημία ανέφερε, ο κ. Τσίπρας και προσέθεσε ότι η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στα κρούσματα στην Ευρώπη. «Αυτή η πραγματικότητα έχει αιτίες και κάποιοι έχουν ευθύνες. Όταν η εξέλιξη ήταν καλή την πιστωνόταν ο "Μωυσής" ενώ τώρα θα πρέπει να χρεωθεί σε άλλους, στους νέους, στους υγειονομικούς, στους πολίτες», σημείωσε.

Είπε πως ο εμβολιασμός «που είναι ελπίδα δεν προχωρά όπως θα έπρεπε, τα επίπεδα εμβολιασμού είναι χαμηλά και έχει επιπεδοποιηθεί η καμπύλη». «Το βασικό πρόβλημα της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη των πολιτών. Και δεν μπορεί να πείσει γιατί αντί να χρηματοδοτήσει το μήνυμα με στοχευμένες καμπάνιες χρηματοδότησε το μέσο. Ο υποχρεωτικός εμβολιασμός είναι το τελευταίο μέσο» προσέθεσε και τόνισε: «Τώρα πρέπει να προσπαθήσουμε να πείσουμε τους συμπολίτες μας. Δεν είναι ζήτημα πολιτικής αντιπαράθεσης, είναι ζήτημα υγείας του καθενός και της καθεμιάς. "Ναι στη ζωή ναι στον εμβολιασμό, όχι στον διχασμό", είναι το μήνυμά μας».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια πάρα πολύ σαφή θέση και στάση στο ζήτημα του εμβολιασμού, όλοι οι βουλευτές του είναι εμβολιασμένοι, ο κ. Πολάκης δεν επείσθη από κανένα, εμβολιάστηκε γιατί είχε δεσμευτεί ότι θα εμβολιαστεί και δεν είναι αντιεμβολιαστής», είπε. Επανέλαβε την έκκληση του για εμβολιασμό των πολιτών, σημειώνοντας ότι «δεν υπάρχει κίνδυνος από το εμβόλιο, υπάρχει κίνδυνος αν κανείς υιοθετήσει θεωρίες συνωμοσίας ή ανορθολογικές απόψεις».

Την επομένη των εκλογών ο καθένας και η καθεμιά θα αναλάβει τις ευθύνες του

«Το κρίσιμο ζήτημα είναι η χώρα να αποκτήσει προοδευτική κυβέρνηση που θα δώσει προοπτική στον τόπο εφαρμόζοντας ριζικά διαφορετική πολιτική προς όφελος της κοινωνίας που θα απαντήσει στο ζήτημα της διεύρυνσης των ανισοτήτων, στο αίσθημα της ανασφάλειας», είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, ερωτηθείς με ποιο κόμμα θα συνεργαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ για την «προοδευτική διακυβέρνηση». Σημείωσε πως «το κρίσιμο δίλημμα είναι αν η χώρα θα συνεχίσει σε αυτή τη νεοφιλελεύθερη και αντικοινωνική κατεύθυνση που την οδηγεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη ή θα έχουμε προοδευτική κυβέρνηση με συγκεκριμένη στόχευση και πολιτικές που θα έχουν στόχο την κοινωνική συνοχή».

Είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «έχει θέσει και τον στόχο και το πρόταγμα των επόμενων εκλογών: Θα έχουμε προοδευτική κυβέρνηση σε αυτή την κατεύθυνση, μια κυβέρνηση από την επομένη των εκλογών που είναι με απλή αναλογική ή θα υπάρξουν εκλογικοί εκβιασμοί, δεύτερες εκλογές και περιπέτειες», τονίζοντας ότι η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές αποτελεί την ουσιαστική προϋπόθεση για το πρώτο. Υπογράμμισε ότι «πριν από τις εκλογές και μετά τις εκλογές μεσολαβεί η λαϊκή ετυμηγορία, η οποία είναι αυτή που θα κρίνει και θα δημιουργήσει αυτές τις προϋποθέσεις, και την επόμενη μέρα ο καθένας και η καθεμία θα αναλάβει τις ευθύνες του».

«Ανήθικο να νομοθετείς μόνο για τον εαυτό σου και την τάξη σου», ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας για το μέτρο της απαλλαγής φορολογίας στη μεταβίβαση και τις γονικές παροχές μέχρι 800.000 ευρώ. Σημείωσε ότι με βάση τα επίσημα στοιχεία αυτό αφορά το 0,4% των φορολογουμένων, και προσέθεσε: «Ο κ. Μητσοτάκης φορολογεί για την τάξη του και ίσως για τον εαυτό του με βάση το πόθεν έσχες του».

Να δώσουμε χώρο στην κοινωνία

«Εκπρόσωποι του ΣΕΒ υπάρχουν στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, δεν υπάρχει λόγος να υπάρχουν και στη δική μου», σχολίασε ο κ. Τσίπρας ερωτηθείς τι εννοούσε λέγοντας στις εξαγγελίες του χθες ότι θα μπουν και εκπρόσωποι της κοινωνίας σε κυβέρνηση του. «Εννοούσα ότι θέλουμε προσωπικότητες που έχουν αναδειχθεί μέσα από την κοινωνία ή μέσα από την εκπροσώπηση κοινωνικών ομάδων και ανέδειξαν τη γνώση και την τεχνοκρατική τους επάρκεια και όχι κατ' ανάγκη εκπροσώπους του κόμματος σε όλες τις θέσεις», είπε, σημειώνοντας ότι αυτή είναι η απόφαση του ακόμα και αν μιλάμε για κυβερνητικό συνασπισμό, «να δώσουμε χώρο στην κοινωνία».

Ερωτηθείς για την εξαγγελία του αναφορικά με αύξηση του μισθού των υγειονομικών, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επισήμανε ότι για μια γενναία μεταρρύθμιση και στήριξη του ΕΣΥ δεν είναι αναγκαία μόνο η ενίσχυση του με πόρους για την Υγεία αλλά είναι αναγκαία και μια γενναία ανακατανομή τους εντός του συστήματος.

Αναφέρθηκε στο brain drain των γιατρών που πηγαίνουν να εργαστούν στο εξωτερικό, για να τονίσει πως αν θέλουμε αυτό να σταματήσει πρέπει να βρούμε τον τρόπο και ότι δεν βρίσκει άλλον τρόπο από την αναβάθμιση του μισθολογίου και τη δέσμευση ότι θα καλυφθούν οι ανάγκες για ανθρώπινο δυναμικό στο ΕΣΥ.

Οι ψευτομαγκιές για γαλοπούλες δεν δείχνουν πυγμή αλλά αδυναμία

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο να τεθεί θέμα πρόωρων εκλογών ο κ. Τσίπρας απάντησε:

«Αν είναι τόσο ανεύθυνος ο πρωθυπουργός -με δεδομένα τα στοιχεία της πανδημίας-, ας κάνει εκλογές. Συνενοχή και συμμετοχή σε αυτή την ευθύνη από εμάς δεν θα την έχει... Σε κάθε περίπτωση εμείς είμαστε έτοιμοι. Από εκεί και πέρα εγώ δεν θα γίνω Μητσοτάκης. Αυτό που έκανε ο κ. Μητσοτάκης από την στιγμή που ανέλαβε την ηγεσία της ΝΔ ήταν να ζητά κάθε μέρα εκλογές, όταν η χώρα ήταν σε κρίσιμη κατάσταση και δεν έκλειναν οι αξιολογήσεις. Εμείς δεν θα το κάνουμε. Δεν είναι στην κουλτούρα μου... Αλλά ο κ. Μητσοτάκης βλέπει μία ραγδαία φθορά και αυτό θέλει να προλάβει με τις πρόωρες εκλογές... Οι κουτσαβακισμοί και οι μαγιές για γαλοπούλες δεν αναδεικνύουν πυγμή, αναδεικνύουν αδυναμία. Θα του συνιστούσα να είναι πιο φειδωλός σε ψευδοκουτσαβακισμούς. Όταν μάλιστα προεκλογικά αρνήθηκε μία προσωπική αντιπαράθεση για να ακούσει ο κόσμος και να κρίνει. Σε κάθε περίπτωση εγώ θα είμαι εδώ».

Οξύμωρο να μιλά ο κ. Μητσοτάκης για το πολιτικό Κέντρο και να έχει υπουργοποιήσει τρία πρωτοκλασάτα στελέχη του ΛΑΟΣ

«Είναι πράγματι οξύμωρο να μιλά ο κ. Μητσοτάκης για το πολιτικό Κέντρο και να έχει υπουργοποιήσει τρία πρωτοκλασάτα στελέχη του ΛΑΟΣ. Δεν έχει να περιμένει πολλά ο λαός απ' τον κ. Μητσοτάκη πέραν από την υπουργοποίηση ενδεχομένως και του κ. Μπογδάνου», σχολίασε ο Αλ. Τσίπρας. Είπε ότι ο κ. Μητσοτάκης προεκλογικά κατάφερε να διεμβολίσει τον χώρο της ακροδεξιάς και να δημιουργήσει μια ευρύτερη δεξαμενή ψηφοφόρων και προσέθεσε: «Σήμερα αυτό είναι μειονέκτημα για τον κ. Μητσοτάκη γιατί είναι αναγκασμένος να πατά σε δύο βάρκες, όμως όταν τα νερά δεν είναι ήρεμα δεν είναι εύκολο να το κάνει και θα πέσει μέσα στο νερό».

Είπε ότι η επιλογή Πλεύρη για τη θέση του υπουργού Υγείας στην πιο κρίσιμη στιγμή της πανδημίας είναι ανησυχητική πολιτικά και πως «είναι απολύτως προφανές ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει γραμμάτια να ξεπληρώσει σε αυτό το χώρο». Προσέθεσε ότι είναι επίσης ανησυχητικό ότι ο πρωθυπουργός «δεν βρήκε μια κουβέντα για να αποδοκιμάσει την αθλιότητα Μπογδάνου», ενώ χαρακτήρισε «κρεσέντο υποκρισίας» ότι την ίδια ώρα παρουσίασε την πολιτογράφηση των Αντετοκούνμπο, που είχε γίνει μια εβδομάδα πριν, όπως είπε. «Αυτή είναι σήμερα η κυβέρνηση της ΝΔ με το πρόσωπο του Ιανού, που με τις πολιτικές της χαϊδεύει τα αυτιά της ακροδεξιάς και από την άλλη με το πρόσωπο του μοντέρνου του Ευρωπαίου πολιτικού».

Η κυβέρνηση έχει έλλειμμα εθνικής στρατηγικής

«Η κυβέρνηση έχει έλλειμμα εθνικής στρατηγικής», είπε ο Αλέξης Τσίπρας σε ερώτηση για τα εθνικά θέματα και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. «Τις επιδιώξεις της Τουρκίας τις γνωρίζουμε. Η Τουρκία θέλει να δημιουργεί χώρο, αυτό κάνει και με το τουρκολιβυκό σύμφωνο. Το κρίσιμο όμως είναι ότι, μεσούσης της κρίσης για τα ελληνουτουρκικά, με το Ουρούτς Ρέις να παραβιάζει κυριαρχικά δικαιώματα, είδαμε να βγαίνει ο υπουργός Επικρατείας και να λέει ότι το όριό μας είναι τα έξι μίλια. Τι μήνυμα πέρναγε τότε...» ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και προσέθεσε: «Η στρατηγική του κ. Μητσοτάκη είναι βλέποντας και κάνοντας. Έχασε μία ευκαιρία μετά την εκλογή Μπάιντεν, έπραξε λάθος που δεν αξιοποίησε την ευκαιρία για διάλογο».

Εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Τουρκία δεν επιδιώκει πραγματικά επίλυση μέσα σε ένα πλαίσιο διαλόγου και σημείωσε: «Ζήτησα η χώρα να αξιοποιήσει την έναρξη των διαπραγματεύσεων ΕΕ-Τουρκίας για την τελωνειακή ένωση, για να θέσει την προοπτική της Χάγης κρατώντας τις αδιαπραγμάτευτες θέσεις για τις γκρίζες ζώνες και νησιά του Αιγαίου. Όμως η κυβέρνηση ούτε στρατηγική υπεράσπισης των κυριαρχικών δικαιωμάτων στο πεδίο έχει.... Θεωρώ αναγκαίο να υπάρξει σαφής εθνική στρατηγική, ισχυρή στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων στο πεδίο και επίλυση στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου».

Αν είσαι πρωθυπουργός οφείλεις να δώσεις απαντήσεις όταν υπάρχει οποιαδήποτε υποψία για αναληθές πόθεν έσχες

«Είναι ένα θέμα που δεν αποτελεί ούτε ζήτημα παραπολιτικής ούτε ζήτημα κλειδαρότρυπας, είναι συνταγματική υποχρέωση των δημόσιων προσώπων να καταθέτουν πόθεν έσχες», είπε ο κ. Τσίπρας ερωτηθείς για το πόθεν έσχες του πρωθυπουργού. «Ιδιαίτερα αν είσαι πρωθυπουργός οφείλεις να μην έχεις τίποτα να κρύψεις, κι όταν υπάρχει οποιαδήποτε υποψία για αναληθές πόθεν έσχες οφείλεις να δώσεις απαντήσεις και όχι να στοχοποιήσεις τα ΜΜΕ που αναδεικνύουν το πρόβλημα, όχι να δημιουργείς κλίμα ποινικοποίησης της κριτικής. Είναι λάθος ο τρόπος που ο κ. Μητσοτάκης αντιμετωπίζει το ζήτημα, πρέπει να δώσει επαρκείς εξηγήσεις».

«Για μας είναι ζήτημα ισονομίας. Θα ήθελα να αναρωτηθείτε τι θα γινόταν σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα αν συνέβαινε αυτό ή τι θα γινόταν στην Ελλάδα αν συνέβαινε σε εμένα», προσέθεσε. Σημείωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ούτε τον ρόλο του ερευνητή δημοσιογράφου ούτε του ντετέκτιβ ή του εισαγγελέα, αλλά ως πολιτικό κόμμα αναδεικνύει πολιτικά αυτή την «αντίφαση», και μέσα από κοινοβουλευτικές διαδικασίες ζητά από τον πρωθυπουργό να απαντήσει.

Δεν ήταν επιλογή μας η επιβάρυνση της μεσαίας τάξης

Απαντώντας σε ερώτηση για το πού θα βρεθούν τα χρήματα για να χρηματοδοτήσει τα μέτρα που εξήγγειλε, ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε στην κριτική που του ασκεί ο πρωθυπουργός λέγοντας: «Θεωρώ αδιανόητο να μιλά ο κ. Μητσοτάκης ως εκπρόσωπος ενός κόμματος που διέλυσε τη μεσαία τάξη από το 2012, να λέει σε μένα που προέρχομαι από τη μεσαία τάξη ότι δεν έχω δικαίωμα να ομιλώ. Μιλά εκείνος που δεν γνωρίζει πόσο έχει μία φρατζόλα ψωμί».

Για την αντιμετώπιση της μεσαίας τάξης επί της κυβέρνησής του είπε «αναγκαστήκαμε να επιβαρύνουμε την μεσαία τάξη κατά την διάρκεια της θητείας μας». «Δεν ήταν επιλογή μας, ήταν ανάγκη εθνική για να βγούμε από τα μνημόνια και να ρυθμίσουμε το χρέος...» σημείωσε και προσέθεσε: «Εμείς αφήσαμε 37 δισ. στο δημόσιο ταμείο, η κυβέρνηση Μητσοτάκη τι αφήνει; Αφήνει χρέη και μόνο χρέη».

Όσο για την χρηματοδότηση των μέτρων που πρότεινε είπε ότι «υπάρχει μία ευκαιρία να στηριχθεί η οικονομία δίχως την ασφυκτική πίεση των πλεονασμάτων και του Συμφώνου Σταθερότητας και γιατί η χώρα δανείζεται φθηνά, όπως και λόγω του Ταμείου Ανάκαμψης». «Αυτή την ευκαιρία δεν πρέπει να την χάσουμε» καθώς «κάποια στιγμή θα επιστρέψουν οι δημοσιονομικοί περιορισμοί και τότε τα πράγματα θα είναι πιο δύσκολα» προσέθεσε.

Είπε πως αυτή τη στιγμή διεξάγεται μία ευρωπαϊκή συζήτηση για το πού θα προσγειωθεί η ΕΕ μετά την πανδημία, σημειώνοντας πως οι χώρες του Νότου πρέπει να έχουν ενιαία θέση, και προσέθεσε: «Δεν ξέρω ποια είναι η θέση της κυβέρνησης.... Η κυβέρνηση ψήφισε ένα μεσοπρόθεσμο που περιλαμβάνει δημοσιονομική διόρθωση εννέα μονάδων σε δύο χρόνια, πριν καν ανοίξει η συζήτηση».

Εμείς δεν θέλουμε να ευημερούν μόνο οι αριθμοί αλλά και οι άνθρωποι

«Εμείς δεν θέλουμε να ευημερούν μόνο οι αριθμοί αλλά και οι άνθρωποι», είπε ερωτηθείς σχετικά με την οικονομία, σημειώνοντας ότι «αυτή είναι η διαφορά μας με τη ΝΔ». Είπε ότι είναι καλοδεχούμενοι οι αριθμοί της ανάπτυξης, αλλά δεν είναι για πανηγυρισμούς όταν γνωρίζουμε την κατάσταση στην πραγματική οικονομία, κάνοντας λόγο για μαγική εικόνα. Τόνισε ότι «μας ανησυχεί ότι βλέπουμε διπλό άλμα και στους ρυθμούς ανάπτυξης και στο εμπορικό ισοζύγιο», σημειώνοντας ότι αυτό σημαίνει πως εισάγουμε πολύ περισσότερα απ' όσα εξάγουμε, δηλαδή «υπάρχει σοβαρό πρόβλημα παραγωγικότητας της ελληνικής οικονομίας και το μοντέλο χρειάζεται ριζικό αναπροσανατολισμό».

Επισήμανε ότι πρέπει να παραχθεί πλούτος, άρα αναγκαίο να ενισχύσουμε την παραγωγική βάση, τα ποιοτικά αγροτικά προϊόντα, τη γεωργία, να επενδύσουμε στην καινοτομία, να αξιοποιήσουμε τα μέγιστα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Κατηγόρησε τον κ. Μητσοτάκη ότι περιμένει μονάχα από την αύξηση της κατανάλωσης -που, όπως είπε, ήταν αναμενόμενο να αυξηθεί μετά από καραντίνα- για να μας δείξει κάποιους αριθμούς που μεταδίδουν μαγική εικόνα για την ανάκαμψη της οικονομίας.

Σημείωσε ότι ανησυχεί γιατί «δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι παραμένουμε μια χώρα υπερχρεωμένη». «Εμείς καταφέραμε πολύ σημαντική ρύθμιση για το χρέος που έδωσε τη δυνατότητα πολύ χαμηλών αποπληρωμών σε βάθος διετίας» είπε προσθέτοντας και πως ο κ. Μητσοτάκης «έχει φτάσει το χρέος 220-230% του ΑΕΠ» και κάνει πολιτική «με δανεικά».

Ο κ. Μητσοτάκης εξαπάτησε τους συνταξιούχους όπως και τη μεσαία τάξη

«Στην παρουσία του πρωθυπουργού στην ΔΕΘ δεν ακούστηκε η λέξη συνταξιούχος», είπε ο Αλέξης Τσίπρας απαντώντας σε σχετική ερώτηση. «Είναι μία κοινωνική κατηγορία που εξαπατήθηκε από τον κ. Μητσοτάκη όπως και η μεσαία τάξη. Είχε πει προεκλογικά ότι θα διατηρούσε τη δική μας 13η σύνταξη. Και όχι μόνο το αθέτησε αλλά αυτό το ένα δισ. το δίνει στην ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης με προοπτική μάλιστα να έχουμε 70 δισ. μαύρη τρύπα στο μέλλον. Ο κ. Μητσοτάκης εξαπάτησε τους συνταξιούχους. Εμείς μειώσαμε κατά 70% τις εκκρεμείς συντάξεις. Από τις 120.000 εκκρεμείς συντάξεις ξαναπήγαμε στις 400.000. Αυτό συνέβη γιατί ο κ. Μητσοτάκης σταμάτησε το πρόγραμμα των 1.000 επιστημόνων που εργάζονταν για την απόδοση των εκκρεμών συντάξεων. Ως λύση η κυβέρνηση βρίσκει να βάλλει ιδιώτες, λογιστές και δικηγόρους με χρήματα των δικαιούχων.... Επιπλέον ο κ. Μητσοτάκης δεν κατάργησε την εισφορά αλληλεγγύης στους συνταξιούχους» ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και προσέθεσε:

«Ελπίζω οι συνταξιούχοι να αντιληφθούν πόσο τους εξαπάτησε και πόσο δεδομένους τους θεωρεί. Εγώ τους καλώ να κρίνουν και να συγκρίνουν τι κάναμε εμείς και τι έκανε ο κ. Μητσοτάκης και να διεκδικήσουν».

Και τα κόμματα και οι άνθρωποι αν δεν αλλάζουν γίνονται μνημεία του εαυτού τους

«Και τα κόμματα και οι άνθρωποι αν δεν αλλάζουν γίνονται μνημεία του εαυτού τους, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι κόμμα που διαρκώς εξελίσσεται», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας. Είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ «είναι ένα κόμμα σε κίνηση και σε ό,τι με αφορά δεν θέλω να είμαι μνημείο του εαυτού μου», αναφέροντας ότι από την παρουσία του στην πολιτική ζωή σε κεντρικές θέσεις έχει σήμερα συσσωρευμένη πείρα και γερό στομάχι.

«Κατανοώ ότι αυτό που είναι αναγκαίο αν θες να είσαι χρήσιμος απέναντι στους πολίτες είναι να βρεις τις μέγιστες δυνατότητες για να εξυπηρετείς τα συμφέροντά τους. Αυτό μπορεί να έρθει μέσα από την προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για συγκεκριμένο πρόγραμμα διακυβέρνησης και μέσα από την ανάδειξη προσώπων μέσα από τους κοινωνικούς χώρους, ανάμειξη και πάντρεμα ιδεών και προσώπων» προσέθεσε.

Επισήμανε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έκανε θεματικές προγραμματικές παρουσιάσεις, όπου δεν ήταν μόνος του, αλλά πλαισιωμένος από καταξιωμένα και νέα πρόσωπα. «Η παρουσία νέων προσώπων δεν σημαίνει ότι θα έρθουν να βγάλουν από το κάδρο πρόσωπα καταξιωμένα που έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στην πορεία του κόμματος», είπε, τονίζοντας ότι στόχος είναι το πάντρεμα και η ισορροπία.

Δεν παρεμβαίνω στις διαδικασίες ενός άλλου κόμματος

Απαντώντας σε ερώτηση για τις μετεκλογικές συμμαχίες και αν θα είναι πιο εύκολες με κάποιον από τους υποψηφίους αρχηγούς του Κινήματος Αλλαγής, ο κ. Τσίπρας είπε πως «η μετεκλογική περίοδος από τη προεκλογική χωρίζεται από την έκφραση της λαϊκής ετυμηγορίας. Νομίζω ότι κανένας από τις προοδευτικές δυνάμεις δεν θα αναλάβει την ευθύνη να οδηγήσει σε δεύτερες εκλογές και να δώσει την ευκαιρία στον κ. Μητσοτάκη να συνεχίσει την αντιλαϊκή του πολιτική».

Όσο για το ΚΙΝΑΛ, είπε πως «δεν θέλω να παρέμβω στις εσωτερικές διαδικασίες ενός άλλου κόμματος ή να τον διεμβολίσω, όπως κάνει ο κ. Μητσοτάκης» και προσέθεσε: «Από εκεί και μετά μεγαλύτερη σημασία από τα πρόσωπα έχουν οι πολιτικές. Άρα ο πολίτης πρέπει να εστιάζει στο πολιτικό διακύβευμα».

Να το δούμε στην κάλπη τι εμπιστεύονται και τι θα εμπιστευθούν οι πολίτες

«Να το δούμε αυτό στην κάλπη, το τι εμπιστεύονται οι πολίτες και το τι θα εμπιστευθούν. Δεν έχω καμία ιδιαίτερη ανησυχία με τα ποσοστά που παρουσιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στις μετρήσεις, γιατί δεν υπήρξε ποτέ το τελευταίο διάστημα μια διαφορετική αποτύπωση», είπε ο κ. Τσίπρας, προσθέτοντας ότι πάντα υπήρχε υποεκτίμηση του ποσοστού του ΣΥΡΙΖΑ με αυτό που αποτυπώνεται στην κάλπη. Ανέφερε ότι τον Ιούλιο του ‘19 ο μ.ο. των δημοσκοπήσεων την Παρασκευή πριν από την κάλπη έδινε στον ΣΥΡΙΖΑ 24,5% και πήρε 32%.

«Είναι πολύ διαφορετικό να ρωτήσεις τους πολίτες τι θα ψηφίσουν όταν θα έχει τεθεί το δίλημμα της κάλπης απ' ό,τι σε μια περίοδο που δεν είναι προεκλογική» σημείωσε και προσέθεσε. «Αν 6 στους 10 είναι απογοητευμένοι από την κυβέρνηση σήμερα, αν μόλις 2 στους 10 πείστηκαν ή θεωρούν ότι τους αφορούν οι εξαγγελίες που έκανε ο κ. Μητσοτάκης, τότε ο νομίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης θα πρέπει να ανησυχεί περισσότερο».

Στόχος είναι η νίκη με διαφορά στις εκλογές

Σε ερώτηση για το αν θα δεχόταν ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής για πρωθυπουργό, ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε ότι «στόχος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι πρώτο κόμμα και με διαφορά. Και όσο πιο μεγάλη είναι η διαφορά τόσο πιο βέβαιο θα είναι ο σχηματισμός προοδευτικής κυβέρνησης».

Ο κ. Τσίπρας είπε πως «όταν βγήκαμε από τα μνημόνια» η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έφερε σειρά από παρεμβάσεις ενίσχυσης των εργασιακών δικαιωμάτων «και ήρθε η ΝΔ και τις διέλυσε αυτές και μας πάει κι ακόμα πιο πίσω». «Αυτό που συνέβη με την ψηφιακή πλατφόρμα στις ταχυμεταφορές που ανοικτά εκβίασε τους εργαζόμενούς της να γίνουν αυτοαπασχολούμενοι αλλιώς θα χάσουν τη δουλειά, είχε τη δυνατότητα να το κάνει γιατί ο ν. Χατζηδάκη της έδωσε τη δυνατότητα».

Τόνισε ότι είναι δέσμευσή του η δημιουργία θεσμικού πλαισίου που δεν θα επιτρέπει οι εργαζόμενοι σε ψηφιακές πλατφόρμες να λογίζονται ως αυτοαπασχολούμενοι, «θα υπάρχει το ισχυρό τεκμήριο υπέρ της μισθωτής εργασίας, άρα δεν θα είναι αόρατοι θα έχουν δικαιώματα».

«Σήμερα είμαστε στο δρόμο της εργασιακής ζούγκλας. Δεν δημιουργεί συνθήκες αύξησης της παραγωγικότητας αλλά κερδοσκοπίας για κάποιες εταιρείες αυτό που νομοθέτησε ο κ. Μητσοτάκης», είπε και προσέθεσε: «Ο κ. Χατζηδάκης και ο κ. Μητσοτάκης δεν νομοθέτησαν τυχαία το συγκεκριμένο πλαίσιο, είμαι βέβαιος ότι ασκήθηκαν πολύ συγκεκριμένες πιέσεις, από πολύ συγκεκριμένα λόμπι επιχειρηματιών που έχουν επιχειρήσεις στον τομέα αυτό. Αυτό δεν είμαι εγώ αρμόδιος να το βρω, ας το βρει η ερευνητική δημοσιογραφία». Τόνισε ότι «αυτό το πλέγμα αντιμεταρρύθμισης με μια προοδευτική κυβέρνηση όχι μόνο θα αποσυρθεί αλλά θα δουλέψουμε στοχευμένα ώστε να προασπίσουμε τα δικαιώματα των εργαζομένων».

Η κυβέρνηση δεν θωράκισε τη χώρα απέναντι στην κλιματική αλλαγή

Για το θέμα της απόδοσης των ευθυνών για τις πυρκαγιές, ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι «θα ήταν εύκολο να πει κανείς ότι αποδόθηκε η ευθύνη στον Χρυσοχοΐδη και πήγε σπίτι του» και προσέθεσε: «Ωστόσο η ευθύνη είναι πολιτική, είναι βαθιά και έχει να κάνει με την αντίληψη της κυβέρνησης για το πώς θα θωρακίσει τη χώρα απέναντι στην κλιματική αλλαγή».

Ανέφερε πως «θα περίμενε κανείς ότι ο κ. Μητσοτάκης θα ένιωθε την ηθική υποχρέωση να έχει κάνει περισσότερα». «Δεν μπορείς να βάλλεις κάποιον που δεν πιστεύει στον ρόλο του κράτους να είναι αποτελεσματικός στη διοίκησή του» είπε χαρακτηριστικά.

Για τον Σταύρο Μπένο είπε: «Εγώ του εύχομαι καλή επιτυχία. Αλλά το θέμα στην Εύβοια είναι πώς θα ζήσουν οι άνθρωποι, πώς θα έχουν εισόδημα όλοι εκείνοι που έχασαν τα παραγωγικά τους εφόδια λόγω της πυρκαγιάς. Και απάντηση σε αυτό από την κυβέρνηση δεν είδα».

Φορολογικό σύστημα με λογική δικαιοσύνης και προοδευτικότητας

Μιλώντας για τη διακυβέρνησή του, ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι «ήταν εξαιρετικά σημαντική κίνηση που μειώσαμε τον ΦΠΑ στο ρεύμα από το 13% στο 6% και ήρθε ο κ. Χατζηδάκης και ενσωμάτωσε αυτή τη μείωση των 7 μονάδων στα τιμολόγια. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό ότι μειώθηκε ο συντελεστής στην εστίαση». Προσέθεσε πως το θέμα του ΦΠΑ πρέπει να το βλέπει κανείς με βάση και τη δυναμική της οικονομίας. «Θα ήταν ευχής έργον να μπορούσαμε να μπούμε σε μια πιο ορθολογική διαχείριση. Στην παρούσα φάση εμείς εκτιμήσαμε ότι τα μέτρα που πρέπει άμεσα να εφαρμοστούν για την ελάφρυνση των εργαζόμενων και των μικρομεσαίων επιχειρηματιών είναι τα μέτρα που καταθέσαμε χθες».

Για τον ΕΝΦΙΑ ανέφερε ότι ένα μεγάλο θέμα είναι ότι έρχονται οι νέες αντικειμενικές αξίες «βάσει των οποίων θα υπάρξει μεγάλη αύξηση στον ΕΝΦΙΑ», και «περιμένουμε να δούμε αν η κυβέρνηση θα τον αναπροσαρμόσει όπως έχει υποσχεθεί».

Σημείωσε πως «ένα στοιχείο για τον πυρήνα της λογικής του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι ο ΕΝΦΙΑ θα πρέπει να προσανατολιστεί σε μια λογική φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας και πρέπει να δούμε με ποιον τρόπο θα πάμε σταδιακά στη μεγάλη μείωση στις χαμηλές αξίες και θα έχεις έναν φόρο που θα είναι ικανός να δημιουργήσει δημοσιονομική επάρκεια σε αυτούς που έχουν και πρέπει να πληρώσουν. Η λογική μας για το φορολογικό σύστημα είναι λογική δικαιοσύνης και προοδευτικότητας».

Ακατανόητη η στάση του Μητσοτάκη για το μετρό Θεσσαλονίκης

«Ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να εξηγήσει στους Θεσσαλονικείς γιατί αποφάσισε να ακολουθήσει μια άλλη τεχνική από αυτή που είχε προκρίνει η προηγούμενη διοίκηση του μετρό, καθυστερώντας καταλυτικά το μετρό για πολλά χρόνια και ας αφήσει τις προφάσεις, δεν τον καθυστερούν οι πολίτες της Θεσσαλονίκης. Η επιλογή καθεαυτή τής αλλαγής σχεδιασμού και της απόσπασης των αρχαίων ήταν επιλογή που καθυστέρησε το έργο», είπε ο κ. Τσίπρας ερωτηθείς για το μετρό Θεσσαλονίκης. Είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παρέλαβε το έργο περίπου στο 30% και «σε τρία χρόνια έγινε ό,τι δεν είχε γίνει σε δέκα χρόνια, φτάνοντας το στο 85%». «Σήμερα θα είχαμε μετρό, με το σταθμό Βενιζέλου να λειτουργούσε αργότερα», είπε, χαρακτηρίζοντας ακατανόητη τη στάση του πρωθυπουργού.

«Το να ρίχνει την ευθύνη στους πολίτες και τον ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει τώρα, "για όλα ευθύνεται ο ΣΥΡΙΖΑ"-, αλλά την επιλογή του να σταματήσει το εν εξελίξει έργο και να μην αποδοθεί στους Θεσσαλονικείς για να μείνει σε μια επιλογή με την οποία είναι αντίθετη η πλειοψηφία της επιστημονικής κοινότητας, δεν μπορώ να το καταλάβω» προσέθεσε ο κ. Τσίπρας και εκτίμησε ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να ολοκληρωθεί το έργο στο χρόνο που έχει εξαγγείλει ο κ. Μητσοτάκης.

Στην αντίληψη του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης η μικρομεσαία επιχείρηση είναι ζόμπι

«Ανεξαρτήτως των προθέσεων της κυβέρνησης υπάρχει κομβικής σημασίας ζήτημα: αν περάσουν, όπως προβλέπεται, μέσα από το πλέγμα των συστημικών τραπεζών οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, τα χρήματα που αφορούν τον δανεισμό θα δοθούν στις επιχειρήσεις που και σήμερα δανείζονται, όμως η συντριπτική πλειοψηφία των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων δεν θα μπορέσουν να περάσουν ούτε έξω από τα γκισέ των τραπεζών». Αυτό είπε ερωτηθείς σχετικά, τονίζοντας ότι «εμείς θα αξιοποιούσαμε την Αναπτυξιακή Τράπεζα, δεν θα περνούσαν τα χρήματα αυτά μέσα από τις συστημικές τράπεζες».

Προσέθεσε πως «στην αντίληψη του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης η μικρομεσαία επιχείρηση είναι ζόμπι και η μεγάλη πλειοψηφία τους πρέπει να κλείσει». Σημείωσε ότι, αντίθετα, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι είναι μεγάλη ευκαιρία το Ταμείο Ανάκαμψης να τους προσφέρει στήριξη.

Ο κ. Μητσοτάκης επιδοτεί την κερδοσκοπία στην ενέργεια

Ο κ. Μητσοτάκης επιδοτεί την κερδοσκοπία, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας, αναφερόμενος στις επιδοτήσεις για την αντιμετώπιση των αυξήσεων στο ρεύμα. «Πρόκειται για ασπιρίνη σε βαριά ασθένεια καθώς οι αυξήσεις θα συνεχιστούν και το κόστος θα ξεπεράσει το ένα δισ. ευρώ» προσέθεσε.

Τόνισε ότι θα πρέπει να υπάρξει παρέμβαση στην πηγή της αύξησης των τιμών. «Εδώ υπάρχουν δύο κόμβοι, είναι η ΡΑΕ και η ΔΕΗ. Η ΡΑΕ θα πρέπει να παρέμβει με ελέγχους για να σταματήσει το κύμα ανατιμήσεων και να επιβάλλει πρόστιμα σε περιπτώσεις αισχροκέρδειας. Όσο για την ΔΕΗ είναι πρόβλημα όχι ότι λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια αλλά ότι δεν λειτουργεί με γνώμονα το δημόσιο και κοινωνικό συμφέρον» σημείωσε.

