Σεπόλια: Πλαστά διαβατήρια έναντι 800 ευρώ

Τρεις συλλήψεις μελών της σπείρας. Αναζητείται συνεργός τους.

Στην εξάρθρωση σπείρας που κατασκεύαζε πλαστά διαβατήρια και άλλα ταξιδιωτικά έγγραφα προχώρησε το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, έγιναν τρεις συλλήψεις αλλοδαπών ηλικίας 49, 37 και 38 ετών, στα Σεπόλια και τον Άγιο Παντελεήμονα, ενώ «ταυτοποιήθηκε και αναζητείται και έτερος αλλοδαπός, συνεργός τους».

Τα μέλη του κυκλώματος, με τα πλαστά διαβατήρια, είχαν συλληφθεί και στο παρελθόν για τα ίδια ακριβώς αδικήματα. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ο οποίος τους παρέπεμψε για κυρία ανάκριση.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για τα αδικήματα της πλαστογραφίας, της διευκόλυνσης εισόδου-εξόδου από τη χώρα, της κατοχής διαβατηρίων και ταξιδιωτικών εγγράφων τρίτων προσώπων και της αποδοχής προϊόντων εγκλήματος.

Ο 49χρονος φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο, ενώ τουλάχιστον από τον Ιούνιο του 2021 λειτουργούσαν εργαστήριο πλαστογραφίας και προέβαιναν στην έκδοση των πλαστών εγγράφων. Στη συνέχεια κανόνιζαν οι «πελάτες» με τα πλαστά έγγραφα να ταξιδέψουν με αεροπλάνο.

Για κάθε έγγραφο ζητούσαν από 250 μέχρι 800 ευρώ, ανάλογα με το είδος και τη χώρα προέλευσης του εγγράφου. Η αστυνομία εξακρίβωσε τουλάχιστον 24 υποθέσεις πλαστογραφίας εγγράφων και διοργάνωσης παράνομων προωθήσεων μεταναστών.

Αξίζει να σημειωθεί, πως στο άτυπο εργαστήριο μπορούσαν οι ενδιαφερόμενοι να φτιάξουν έγγραφα από την αρχή ή να αλλάξουν γνήσια έγγραφα (αλλαγή στις φωτογραφίες, στα στοιχεία κ.α.).

Στο διαμέρισμα των Σεπολίων εντοπίστηκε παράνομο εργαστήριο, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

44 διαβατήρια,

23 αποκομμένες σελίδες ατομικών στοιχείων διαβατηρίων,

16 δελτία ταυτότητας,

8 άδειες διαμονής,

6 άδειες ικανότητας οδήγησης,

443 ανάγλυφες διαφάνειες που φέρουν τις παραστάσεις ταξιδιωτικών εγγράφων διαφόρων χωρών,

674 ζελατίνες που φέρουν απομιμήσεις στοιχείων ασφαλείας ταξιδιωτικών εγγράφων διαφόρων χωρών,

5 μέτρα ειδικής μεταλλικής ασημί ταινίας εκτύπωσης που έφερε εκτυπωμένα σχέδια στοιχείων ασφαλείας διαφόρων εγγράφων,

2 υπολογιστές με αντίστοιχο εγκατεστημένο λογισμικό επεξεργασίας εικόνων,

φωτογραφική μηχανή,

3 εκτυπωτές και σαρωτής εγγράφων,

εκτυπωτής πλαστικών καρτών,

συσκευή ελέγχου γνησιότητας εγγράφων,

ηλεκτρονικός χαράκτης πλαστικών διαφανειών και επιφανειών,

χειροκίνητος κόφτης ακριβείας,

χειροκίνητη πρέσα,

θερμοκολλητής,

κόλλα που χρωματίζεται με την εφαρμογή υπεριώδους ακτινοβολίας και

το χρηματικό ποσό των 1.100 ευρώ.

Σημειώνεται ότι για 38 από τα κατασχεθέντα έγγραφα, έχει δηλωθεί στην αστυνομία απώλεια ή κλοπή.

