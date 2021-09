Πολιτική

Ερντογάν: Θα συναντήσω τον Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη

Προαναγγελία συνάντησης στο περιθώριο της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ

Προαναγγελία συνομιλιών με τον Κυριάκο Μητσοτάκη έκανε ο Τούρκος πρόεδρος κατά τη διάρκεια δηλώσεων από το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης.

Όπως μεταδίδει το Reuters, o Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε σε δημοσιογράφους ότι θα συναντηθεί με τον κ. Μητσοτάκη στο περιθώριο της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ την επόμενη εβδομάδα.

«Θα ικανοποιήσουμε το αίτημα του Μητσοτάκη για μια συνάντηση στις ΗΠΑ. Όμως σε αυτή τη συνάντηση των "9" που διοργάνωσαν έγιναν ανεπιθύμητες δηλώσεις. Βέβαια το υπουργείο Εξωτερικών μας έδωσε τις απαραίτητες απαντήσεις. Εκεί θα δούμε πόσο ειλικρινείς είναι και πόσο θα αντισταθούν. Η Τουρκία σε αυτό το σημείο δεν είναι ο θυρωρός (υπηρέτης) κανενός. Εμείς από τους απέναντί μας πρέπει να δούμε με εντιμ?τητα τα βήματα που πρέπει να γίνουν. Αν δεν τα δούμε, τότε θα πάρουμε την απαραίτητη απόφαση και θα κάνουμε τα ανάλογα βήματα» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η ελληνική πλευρά, πάντως, δεν έχει ανακοινώσει κάτι επισήμως, ενώ μόλις την περασμένη εβδομάδα ο πρωθυπουργός ανέφερε από τη ΔΕΘ ότι δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση.

«Δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, εξάλλου τα προγράμματά μας δεν συμπίπτουν», είχε τονίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Οι δηλώσεις Ερντογάν έρχονται έπειτα από ένα «ζεστό» διήμερο, καθώς η Άγκυρα αντέδρασε οργισμένα στις ανακοινώσεις των EUMED9, οι οποίοι έστειλαν μηνύματα για την τουρκική προκλητικότητα.

