Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Κυριακής

Σε ποιες περιοχές εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, φορείς του νέου ιού. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Αυξάνονται διαρκώς οι ασθενείς που χάνουν τη "μάχη" λόγω επιπλοκών του κορονοϊού, ενώ μεγαλώνει και η λίστα των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ ανά την επικράτεια.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε το απόγευμα της Κυριακής 1305 νέα κρούσματα κορονοϊού. Από αυτά τα 15 είναι εισαγόμενα, εκ των οποίων 14 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Στην Αττική εντοπίστηκαν 230 νέα κρούσματα, ενώ στη Θεσσαλονίκη καταγράφηκαν 226 νέες μολύνσεις.

Στη Λάρισα εντοπίστηκαν 51 νέα κρούσματα, στην Ημαθία 26, στην Αχαΐα βρέθηκαν 50 νέα κρούσματα, στη Δράμα καταγράφηκαν 32 νέες μολύνσεις και στη Ρόδο άλλες 32, ενώ στην Πιερία εντοπίστηκαν ακόμη 26 φορείς του ιού.

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά Περιφερειακή Ενότητα:

Η ημερήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης από τον ΕΟΔΥ

