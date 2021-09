Πολιτική

Οικονόμου: Ο Τσίπρας μετρά παθητικά το χρόνο μέχρι τις εκλογές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το σχόλιο του Κυβερνητικού Εκπροσώπου για τη συνέντευξη Τύπου του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ.

"Πυρά" κατά του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή τη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποίησε στο πλαίσιο της 85ης ΔΕΘ, εξαπολύει ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου.

"Ο κ. Τσακαλώτος είχε ομολογήσει ότι το τσάκισμα της μεσαίας τάξης από τον ΣΥΡΙΖΑ ήταν ταξική επιλογή. Ο κ. Τσίπρας σήμερα υπερθεμάτισε. Μίλησε για εθνική ανάγκη! Είναι το μόνο που συγκρατήσαμε από μια συνέντευξη στην οποία επαναλάμβανε μόνιμα κλισέ και τα προσφιλή του ψέματα" τονίζει σε ανακοίνωσή του και προσθέτει:

"Όταν θεωρεί εθνική ανάγκη την εξόντωση της μεσαίας τάξης είναι πολύ φυσικό να μην αντιλαμβάνεται τι σημαίνει για την ελληνική οικογένεια να μπορεί να μεταβιβάζει την ακίνητη περιουσία και μέρος των χρημάτων που απέκτησε στα παιδιά της, χωρίς να πληρώνει φόρο.

Επιβεβαιώνει ότι είναι αγκυλωμένος στο παρελθόν και για αυτό δεν καταλαβαίνει ότι η Ελλάδα αλλάζει, με κοινό παρανομαστή την ατομική προκοπή μέσα από την προαγωγή του συνολικού αγαθού.

Όσον αφορά στις εκλογές η προσωπική του αγωνία βρίσκεται στον αντίποδα της απαίτησης των Ελλήνων για σταθερότητα, ασφάλεια και προκοπή. Ο κ. Τσίπρας μετρά παθητικά το χρόνο μέχρι τις εκλογές - εμείς αξιοποιούμε το χρόνο για να λύνουμε προβλήματα προς όφελος της πατρίδας και των ανθρώπων της".





Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στην Αργολίδα

Ιωάννινα - Τροχαίο: Νεκρός νεαρός οδηγός (εικόνες)

Κορονοϊός - Ρινικό εμβόλιο: Τι δείχνουν οι δοκιμές