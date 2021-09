Αθλητικά

Απόλλων Σμύρνης - Βόλος: “Έμπαζε” η “Ελαφρά Ταξιαρχία”

Νικηφόρα πέρασαν οι Βολιώτες από το “Γ. Καμάρας”

«Δύο στα δύο» στην εκκίνηση της Super League για την θεσσαλική ομάδα που έδειξε τα…δόντια της (και) στο «Γ. Καμάρας». Με γκολ των Φερνάντες (4΄), Φαν Βέερτ (49΄) και Μπαρτόλο (63΄) επικράτησε άνετα (3-1) του Απόλλωνα Σμύρνης που παρά το ντεμπούτο του Μπρούνο Άλβες έμπαζε…νερά στην άμυνα και το πλήρωσε ακριβά.

Το ματς

Το α΄ημίχρονο είχε να παρουσιάσει αρκετά καλό ρυθμό, αξιόλογες φάσεις μπροστά και από τις δύο εστίες και μπόλικη τακτική.

Μπορεί οι γηπεδούχοι να «φλέρταραν» πρώτοι με το γκολ στο 3ο λεπτό, έπειτα από ένα επικίνδυνο σουτ του Σλίβκα που έδιωσε σε κόρνερ ο Κλέιμαν, ωστόσο οι Βολιώτες ήταν αυτοί που συνδέθηκαν με τα δίχτυα στο αμέσως επόμενο λεπτό (4΄).

Ο Πάολο Φερνάντες με φοβερό πλασέ έξω από την περιοχή έστειλε την μπάλα να καταλήξει…συστημένη στη δεξιά γωνιά του Βέρχουλστ κι έγραψε το 0-1.

Οι παίκτες του Απόλλωνα προσπάθησαν να ξεπεράσουν το σοκ του γρήγορου γκολ και να αντιδράσουν φτάνοντας στο γκολ της ισοφάρισης χωρίς ωστόσο επιτυχία.

Στο 12΄ένα καλό σουτ του Κλέιμαν από πλάγια θέση το «έσβησε» ο Κλέιμαν στην καλύτερη φάση των γηπεδούχων στο α΄ημίχρονο.

Με το πόδι στο… γκάζι μπήκε ο Βόλος με την έναρξη του δευτέρου 45λεπτου και «χτύπησε» με δεύτερο γκολ στο 49΄.

Σέντρα ακριβείας του Πουρίτα από τα δεξιά, ο Φαν Βέερτ με άψογη καρφωτή κεφαλιά δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στον Βέρχουλστ, ζευγάρωσε τα τέρματα του Βόλου (0-2) κι έβαλε γερή υποθήκη νίκη για τους Θεσσαλούς.

Αμέσως μετά το δεύτερο βολιώτικο γκολ ο τεχνικός του Απόλλωνα Σμύρνης, Γιάννης Πετράκης προχώρησε σε τρεις μαζεμένες αλλαγές και έριξε στο ματς τους Τσιλούλη, Λα Πάρα και Ιωαννίδη.

O Μπαρτόλο «χόρεψε» την αμυντική γραμμή των γηπεδούχων που θύμιζε...ελβετικό τυρί και με έξοχο πλασέ μέσα από την περιοχή ανέβασε τον δείκτη του σκορ κι έκανε το 0-3 στο 63΄.

Ο Απόλλων έβγαλε…σφυγμό και μείωσε με κεφαλιά του Ιωαννίδη στο 65΄ (1-3) αλλά μέχρι εκεί.

Οι παίκτες του Βόλου διαχειρίστηκαν έτσι όπως έπρεπε το παιχνίδι στο τελευταία 25λεπτο, «κλείδωσαν» τη δεύτερη νίκη τους στο πρωτάθλημα έπειτα από έξοχη εμφάνιση και δείχνουν ικανοί για μεγάλα πράγματα.

Η ομάδα του Γιάννη Πετράκη μετράει ήδη 7 γκολ στα δύο πρώτα ματς του πρωταθλήματος και με το...καλημέρα η αμυντική λειτουργία εξελίσσεται σε αχίλλειο πτέρνα της.

Οι συνθέσεις:

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ (Γιάννης Πετράκης): Βέρχουλστ, Ντεντάκης, Λισγάρας, Άλβες, Τουτουαρίμα (46΄Μπαξεβανίδης), Παπαγεωργίου (60΄Ματέι), Σλίβκα, Κάστρο, Παμλίδης (53΄Λα Πάρα), Σαχλί (53΄Τσιλούλης), Ντάουντα (53΄Ιωαννίδης)

ΒΟΛΟΣ (Γκιγέρμο Αμπασκάλ): Κλέιμαν, Πουρίτα, Ρομέρο, Φεράρι, Γκρίλο, Τσοκάνης, Ρεγκατέν, Μπαρτόλο (74΄Σοάρες), Ροσέρο (86΄Βοϊτκόφσκι), Φερνάντες (63΄Νίνης), Φαν Βέερτ.

