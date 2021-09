Κανάρια Νησιά: ηφαίστειο εξερράγη στη Λα Πάλμα (εικόνες)

Οι Αρχές απομάκρυναν περίπου 40 ανθρώπους και ζώα από αγροκτήματα, από τα χωριά περιμετρικά του ηφαιστείου.

Έκρηξη ηφαιστείου σημειώθηκε σήμερα στο νησί Λα Πάλμα, στις Κανάριες Νήσους της Ισπανίας, έγινε γνωστό από την τοπική κυβέρνηση.

Μια τεράστια στήλη καπνού υψώθηκε μετά την έκρηξη στις 15.15 τοπική ώρα στο εθνικό πάρκο Cumbre Vieja στο νότιο τμήμα της νήσου, σύμφωνα με την κυβέρνηση των Καναρίων Νήσων.

Λίγες ώρες πριν, οι Αρχές απομάκρυναν περίπου 40 ανθρώπους, με προβλήματα κινητικότητας και ζώα από αγροκτήματα, από τα χωριά περιμετρικά του ηφαιστείου.

Η πρώτη καταγεγραμμένη ηφαιστειακή έκρηξη στο Λα Πάλμα είχε σημειωθεί το 1430, σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές. Στην πιο πρόσφατη έκρηξη, που καταγράφηκε το 1971, ένας άνθρωπος είχε χάσει τη ζωή του, όταν έβγαζε φωτογραφίες κοντά στην περιοχή όπου έρεε η λάβα, όμως δεν υπήρξαν απώλειες περιουσίας.

#CanaryIslands ???? - La Cumbre Vieja volcano on the La Palma island proceeds to erupt after the past week of intensifying seismic activity in which almost a thousand earthquakes were detected,pic.twitter.com/yQqXNzWzyj