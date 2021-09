Πολιτική

Υπουργείο Παιδείας για Τσίπρα: προσεγγίζει τα ζητήματα με ανευθυνότητα

Η "απάντηση" του υπουργείου Παιδείας στις ανακοινώσεις του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ από τη Θεσσαλονίκη.

Για λαϊκισμό και ανευθυνότητα στα ζητήματα της παιδείας κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα το υπουργείο Παιδείας, απαντώντας στις σχετικές αναφορές του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη ΔΕΘ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, ο κ. Τσίπρας ανακοίνωσε στη Θεσσαλονίκη 20.000 διορισμούς εκπαιδευτικών όταν στη διάρκεια της διακυβέρνησής του, δεν διορίστηκε ούτε ένας κι όταν ο ίδιος και το κόμμα του καταψήφισαν τους 16.200 διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών που έγιναν από την Kυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

"Ανακοίνωσε ελεύθερη είσοδο στα ΑΕΙ. Αδιαφορώντας για το ότι παιδιά που δεν πληρούν κάποια ελάχιστα ακαδημαϊκά κριτήρια, δεν θα είναι σε θέση να αποφοιτήσουν. Αδιαφορώντας για τα χρόνια που θα χάσουν σε ένα δρόμο χωρίς προοπτική. Αδιαφορώντας για το μέλλον και τη ζωή τους. Το μόνο που ενδιαφέρει τον κ. Τσίπρα είναι να παραπλανήσει νέους ανθρώπους για να υποκλέψει την ψήφο τους" τονίζει το υπουργείο και προσθέτει:

"Ανακοίνωσε διπλασιασμό της χρηματοδότησης των Πανεπιστημίων. Όταν το κόμμα του καταψήφισε και πάλι την αύξηση στη χρηματοδότηση των Πανεπιστημίων καθώς και την αύξηση συνολικά στην παιδεία κατά 142 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά (ήτοι 2,5% αύξηση).

Η παιδεία αλλάζει. Στην πράξη. Αναβαθμίζεται. Θυμίζουμε στον κύριο Τσίπρα: Νηπιαγωγείο από τα 4 χρόνια, αγγλικά από το νηπιαγωγείο, εργαστήρια δεξιοτήτων, νέα προγράμματα σπουδών, ελευθερία στην επιλογή βιβλίων, βελτιωτική αξιολόγηση, αναβάθμισή του ρόλου των εκπαιδευτικών, σχεδόν διπλάσια πρότυπα και πειραματικά σχολεία, Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια, 16.200 μόνιμοι διορισμοί στην εκπαίδευση, Θεματικά και Πειραματικά ΙΕΚ, Πανεπιστήμια που έχουν επιτέλους λόγο στην εισαγωγή των φοιτητών τους.

Μια υπεύθυνη αντιπολίτευση θα στήριζε τις αλλαγές που συντελούνται στο εκπαιδευτικό μας σύστημα και προσφέρουν προοπτική ζωής στα παιδιά μας. Αντί γι’ αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ, εγκλωβισμένος σε παρωχημένες, ιδεοληπτικές αντιλήψεις, δίνει υποσχέσεις γνωρίζοντας ότι αυτές δεν μπορούν να υλοποιηθούν. Εμπορεύεται φρούδες ελπίδες. Παραμένει προσκολλημένος σε πρακτικές που αποδοκιμάζει η κοινωνία. Η «Νέα Αρχή» του κυρίου Τσίπρα συνιστά επιστροφή στο χειρότερο παρελθόν".





