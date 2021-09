Οικονομία

ΟΑΕΔ - Εποχικό επίδομα: Ποιοι δικαιούνται έως 1016 ευρώ

Πώς και πού γίνεται η υποβολή των αιτήσεων.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για το ειδικό εποχικό βοήθημα του ΟΑΕΔ, ενώ η υποβολή αιτήσεων στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση έως τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου και ώρα 14:00.

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου gov.gr με τους κωδικούς TAXISnet. Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: gov.gr > Εργασία και ασφάλιση > Ανεργία > Ειδικό εποχικό βοήθημα ΟΑΕΔ.

Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται αυτοπρόσωπη προσέλευση στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ. Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος κυμαίνεται από 508,20 ευρώ έως 1.016,40 ευρώ και καταβάλλεται εφάπαξ στο τρίμηνο Σεπτεμβρίου-Νοεμβρίου κάθε έτους.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι ασφαλισμένοι στον e-ΕΦΚΑ που ασκούν ένα από τα παρακάτω επαγγέλματα:

Οικοδόμου, λατόμου, ασβεστοποιού, κεραμοποιού, πλινθοποιού, αγγειοπλάστη, δασεργάτη, ρητινοσυλλέκτη,

καπνεργάτη, μουσικού – μέλους του οικείου επαγγελματικού σωματείου, υποδηματεργάτη, μισθωτού

ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, χειριστή εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών, γεωτρητικών

μηχανημάτων, ηθοποιού, τεχνικού κινηματογράφου και τηλεόρασης χειριστή και βοηθού χειριστή

κινηματογράφου, ελεγκτή κινηματογράφου και θεάτρου, ταμία κινηματογράφου και θεάτρου, μισθωτού

τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, σμυριδεργάτη, το επάγγελμα του ταξιθέτου θεάτρου – κινηματογράφου,

του χορευτή – μέλους των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων, καθώς και του τεχνικού

απασχολούμενου σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις – μέλους των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων.

Δικαιούχοι είναι επίσης και οι συνταξιούχοι που υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης μέχρι και την 10/9/2021, που κατά το έτος 2020 ασκούσαν ένα από τα παραπάνω επαγγέλματα και έχουν τις προϋποθέσεις για την λήψη του βοηθήματος έτους 2021, εφ’ όσον το ποσό της σύνταξης που λαμβάνουν (κύρια και επικουρική) είναι μικρότερο από το ποσό των 495,75 ευρώ.

Επιπλέον, δικαιούχοι είναι και όσοι καθίστανται συνταξιούχοι από 11/9/2021 και μετά, ανεξάρτητα από το ποσό της σύνταξης τους, καθώς και όσοι κατετάγησαν προκειμένου να υπηρετήσουν την στρατιωτική τους θητεία από 11/9/2021 και μετά, εφόσον βεβαίως πληρούν τις προϋποθέσεις. Η παραλαβή της απόφασης γίνεται μέσω του ατομικού λογαριασμού eServices του ΟΑΕΔ.

